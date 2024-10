Júnior Marabá aposta em vitória de Danilo Henrique em Barreiras

Júnior Marabá (PP) enxerga crescimento de Danilo Henrique (PP) em Barreiras - Foto: Divulgação

O atual prefeito e candidato à reeleição em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, Júnior Marabá (PP), acredita na vitória do ex-secretário de governo e parceiro de sigla, Danilo Henrique em Barreiras.

Com uma avaliação positiva de gestão em Luis Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP) aparece bem avaliado e se encaminha para ser reeleito como gestor do município. No último mês de agosto, a pesquisa AtlasIntel, realizada pelo A TARDE apontava o atual gestor com 83,7% das intenções de votos, quando contabilizados apenas os votos válidos. De acordo com Marabá, Danilo Henrique deve vencer a disputa em Barreiras.

“Danilo vai ganhar e nós vamos administrar juntos as duas maiores cidades da região, para desenvolvê-las ainda mais”, concluiu.

Do mesmo grupo político de Danilo Henrique, Marabá cita a afinidade entre as cidades do Oeste baiano e enxerga um crescimento do candidato em Barreiras. O atual prefeito de Luís Eduardo Magalhães esteve presente na campanha de Danilo.

“Danilo sem dúvida alguma é a melhor escolha para Barreiras. Esteve aqui ao meu lado por 40 meses e teve uma participação fundamental na nossa gestão. Uma pessoa nova, com ideias novas e que já sabe onde buscar os bons resultados para a população”, finalizou Marabá.