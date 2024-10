Júnior Marabá pretende priorizar saúde pública no novo mandato em LEM

Prefeito reeleito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP) - Foto: Divulgação

Reeleito para mais um mandato em Luís Eduardo Magalhães com 83% dos votos, o atual prefeito Júnior Marabá (PP) tem uma nova missão, a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2025: dar sequência ao que já vem sendo feito no mandato. O prefeito citou a prioridade para a próxima jornada no município.

"Nossa prioridade vai ser a Saúde Pública, além de que pretendo colocar o nosso hospital para funcionar com todos os atendimentos e fazer com que o SUS, independente das dificuldades que tem no âmbito nacional, possa funcionar e operar em Luis Eduardo".

E emendou.

"Podemos avançar nas melhorias de atendimento de Saúde Pública, já que em 2021 encontramos muitas dificuldades com todos os postos de saúde fechados. Aumentamos especialistas na policlínica como a casa de parto, entre cirurgias eletivas e outros serviços", relembrou.

Satisfeito, Marabá reitera o investimento feito em saneamento básico e pavimentação o que de acordo com ele possibilita fazer mais investimentos em parques, florestais e praças. Outro ponto citado é o bom diálogo que o município tem com o governo do Estado, embora não seja da base governista.



"Pretendo me aproximar cada dia mais do diálogo com o governo do Estado, visto que todas as tratativas de gestão sempre foram muito bem atendidas e muito bem recebidas pelo chefe de gabinete, Adolfo Loyola", reiterou.

Agradecido, o gestor reconhece a boa resposta nas urnas, o que levou para mais um mandato à frente da gestão.

"Trabalhamos desde o primeiro ano que assumimos o governo e isso foi validado na urna com a aprovação de 83%, estando entre os mais votados do Brasil", finalizou.