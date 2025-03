Justiça vai julgar prefeito de São Félix por abuso de poder

José Geraldo (SD), prefeito eleito de São Félix - Foto: Reprodução

No próximo dia 20 de março, a Justiça Eleitoral realiza a audiência de instrução da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pela oposição contra o prefeito eleito de São Félix José Geraldo (SD), e do vice-prefeito, Bartinho (Avante).

Os políticos são acusados de abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio e uso da máquina pública para obter vantagens indevidas na eleição de 2024.

A denúncia aponta ainda, que desde 2021 os investigados teriam promovido a contratação de servidores com fins eleitorais, utilizando cargos comissionados para angariar votos. A ação também aponta uso indevido de combustível público, execução de obras apenas no período eleitoral para obtenção de apoio político e liberação direcionada de exames e consultas médicas para conquistar votos.

Outro ponto da ação é a suposta compra de votos e envolvimento de agentes políticos e servidores municipais na organização de um esquema para influenciar o resultado eleitoral no dia da votação, o que inclui a indicação de mesários alinhados ao grupo político dos investigados.

Além disso, a acusação também aponta a realização do evento "Forró do Zé", financiado com recursos públicos durante o período pré-eleitoral, onde servidores municipais promoviam a candidatura de José Geraldo. Existem relatos também de distribuição gratuita de atendimentos oftalmológicos em uma comunidade rural, vinculando a ação ao então pré-candidato.

A ação pede a inelegibilidade e a cassação dos registros ou diplomas de José Geraldo e de Bartinho, além da aplicação de multa para cada um no valor de cinquenta mil UFIR, que é a Unidade Fiscal de Referência.

José Geraldo (SD), que foi apoiado pelo ex-prefeito, Alex Brito obteve 54,79% dos votos, o qual derrotou Gildo Baleia, com 45,21%.