Lavagem de Monte Gordo reúne multidão em Camaçari

Multidão participou do cortejo em homenagem a São Francisco de Assis em Monte Gordo - Foto: Patrick Abreu | PMC

Baianas, charangas e grupos culturais celebraram a fé em São Francisco de Assis na lavagem de Monte Gordo, em Camaçari, neste sábado, 25. O cortejo em homenagem ao santo reuniu centenas de pessoas que percorreram os três quilômetros entre a Praça Central de Guarajuba e a Capela de São Francisco de Assis, no Centro Comercial de Monte Gordo.

Organizada pela Prefeitura de Camaçari, a festa conta com o apoio de diversas secretarias e órgãos municipais. “Nosso papel é unir o município, promover o turismo e criar mais oportunidades para a população”, disse o prefeito Luiz Caetano (PT).

Além de valorizar a cultura e movimentar o comércio, a lavagem é um encontro de fé, como destacou a secretária de Cultura, Elci Freitas: “Essa festa une turismo, fé e cultura, fortalecendo nossa cidade”.

A programação contou com apresentações do Beira de Rua, Capoeira Feminina Filhas do Vento e Samba Chula Raiz Ancestral. “Essa tradição valoriza a música e a cultura local”, ressaltou Gil de Jesus, da charanga Big Band.

O evento segue até este domingo, 26, com blocos e shows na Arena de Monte Gordo e abre caminho para a Lavagem de Jauá, prevista para os dias 1º e 2 de fevereiro.