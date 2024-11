LEM terá planta da maior biorrefinaria de etanol da América Latina

Luís Eduardo Magalhães irá receber planta da maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina, com investimento de R$ 1,3 bilhões - Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira, 21, o presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, lança a pedra fundamental da mais nova planta da maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina, em Luis Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito da cidade, Ondumar Ferreira Borges Junior, o Júnior Marabá (PP), também participam da solenidade que marca o início da pré-obra da nova unidade da Inpasa, com investimento de 1,3 bilhões de reais.

A cidade foi escolhida por ser um dos municípios mais pujantes no agronegócio no Brasil e com ampla capacidade para o desenvolvimento das culturas de milho e sorgo. A construção da planta deve movimentar diversos setores da economia e gerar cerca de 2.500 empregos durante a fase de construção, prevista para iniciar em dezembro de 2024.

A 8ª unidade deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2026, gerando aproximadamente 450 empregos diretos e 1.500 indiretos.