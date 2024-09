Líder religioso acusa Prefeitura de Feira de fornecer alimento vencido

Prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) - Foto: Reprodução | Facebook

O líder religioso, Aristides Maltez, que representa a Associação Unzó Itakayango, denunciou na Câmara Municipal de Feira de Santana, uma doação de alimento com data de validade vencida feita pela Prefeitura, na gestão Colbert Martins (MDB), a um evento da instituição, no último mês de janeiro. De acordo com Maltez, foram repassados, para a alimentação dos participantes do “Encontro das N’danjis do Axé”, pelo menos100 pacotes de biscoitos, com prazo de consumo expirado em 16 de novembro de 2022.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso) foi responsável pela doação ao evento.

Esse formato de lanche é destinado ao povo candomblecista. Enquanto recepcionam os ricos em restaurantes de luxo, isto é o que nos é oferecido. Tenho certeza que nenhum secretário oferece este tipo de comida para convidados”, protestou Maltez.

Outra situação criada pela Prefeitura, de acordo com relato do líder religioso aponta a dificuldade de acesso à distribuição de cesta básica por integrantes do culto de matriz africana. Mesmo após cadastro das famílias junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e a respectiva entrega de documentações à Sedeso, todos receberam cesta básica, colchão e cobertor.

"Quanto a mim, a servidora do órgão disse que devido ser agente de endemias, não teria direito a receber”, relatou.

Maltez solicitou ainda uma fiscalização mais rigorosa quanto à quantidade de itens que integram a cesta básica, doada pelo Município.

“São apenas cinco itens. É bom começar a observar”, finalizou.