Com ônibus sucateados, prefeitura aumenta tarifa do transporte e gera revolta

Precariedade - Foto: Reprodução

O novo aumento na tarifa do transporte público, gerou revolta na população de Jacobina, Piemonte da Chapada Diamantina. De acordo com a publicação do Diário Oficial do município desta quinta-feira 23, a tarifa vai sofrer reajuste. A decisão da prefeita Valdice Castro (PMB) pegou de surpresa a população do município.

Precariedade

O valor que era de R$ 4,80 passa para R$ 5,25, porém as reclamações dos usuários do sistema é quanto a precariedade do serviço.

"Eleva o valor da tarifa e não tem ônibus. Aumenta 45 centavos e o serviço continua ruim", diz uma moradora que não quis se identificar.

O serviço atualmente é explorado pela 'Guimarães Transportes e Locadora', fundada em 1996, cuja atividade principal é de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo e municipal.

Ainda de acordo com a denúncia, dois ônibus são designados para atender a população, porém apenas um está em circulação.

"Aqui dois ônibus prestavam o serviço. Atualmente apenas um circula, o que gera bastante demora no deslocamento", disse um outro morador que não quis se identificar.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Jacobina esclareceu que os motivos que levaram à atualização da tarifa do transporte coletivo urbano, que fixa o valor de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos), foi adotada com base em critérios técnicos, legais e econômicos, após cuidadosa análise dos custos operacionais do sistema e da necessidade de garantir a continuidade e a qualidade do serviço.

O reajuste considera o aumento expressivo dos insumos que compõem a operação do transporte coletivo, como combustíveis, peças, pneus e manutenção da frota, além da recomposição inflacionária acumulada desde o último reajuste tarifário, realizado em 2023.

A atualização segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial utilizado em todo o país para preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos.

Ainda de acordo com a Prefeitura, sem essa correção, haveria risco de comprometimento da prestação do serviço, impactando diretamente a manutenção da frota, a segurança dos passageiros e as condições de trabalho dos profissionais que atuam no setor.

Diante da necessidade de atualização, o município manteve todas as gratuidades e reduções tarifárias já garantidas por lei a estudantes, idosos e pessoas com deficiência.