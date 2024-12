Moradores de Paulo Afonso montam árvore de Natal feita de lixo

Árvore de lixo ainda foi decorada com luzes piscantes pelos moradores - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Moradores do município de Paulo Afonso, Vale do São Francisco da Bahia, se manifestaram de uma forma inusitada diante da deficiência na coleta do lixo no município.

Revoltados com a situação, moradores de um bairro local, montaram uma "árvore de natal" feita com lixo. Os responsáveis pela obra ainda iluminaram o amontoado de entulho com piscas luminosos.

Umas das moradoras disse, em um vídeo gravado, que há uma semana a coleta não é feita.

"Cadê os carros de lixo? O que estão fazendo? Estão todos quebrados?

Outra moradora diz: "quem pensou que não teríamos a árvore de Natal, olha aí ela montada".

Revoltados com a situação, alguns pediam solução por parte do prefeito Marcondes Francisco (PP).

"Você não disse que resolveria tudo Marcondes? Até agora você não resolveu nada", finalizou