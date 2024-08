Moradores protestam por localização de lixão na zona rural de Valença

Prefeito de Valença, Jaíro Baptista (PDT) - Foto: Reprodução

Despejo de lixo de forma desordenada. Sujeira que se espalha nas vias, o que pode trazer riscos à saúde. Essa é a denúncia dos moradores do povoado do Orobó, zona rural de Valença, Baixo Sul da Bahia. A reivindicação é por melhoras no serviço de coleta e distribuição do lixo.

De acordo com alguns moradores, existe o descontentamento com uma área localizada no distrito para o descarte de lixo.

Desde o último dia 5 de agosto, populares fazem protesto para evitar que os caminhões de lixo da Prefeitura acessem o local para fazer o descarte.

"A gente já não aguenta mais essa é uma atitude tomada por todos nós até que a prefeitura resolva o problema", disse um morador.

O Tribunal de Justiça da Bahia concedeu nesta quinta-feira, 8, uma medida liminar de reintegração de posse do terreno usado para o descarte do lixo, pedido que foi feito pela Prefeitura.

Revoltados com a inércia da gestão municipal do prefeito Jairo Baptista (PDT), populares foram até a sede do município e despejaram lixo na porta da Prefeitura.

Moradores relatam ainda que a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, assinou um termo de responsabilidade com os proprietários da empresa de limpeza. No entanto, mais de dois meses após, nenhuma das 15 reivindicações foi atendida.

A reportagem procurou a Prefeitura de Valença e nem as ligações quanto os questionamentos foram atendidos.