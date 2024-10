Mulher acusa candidato em São Gabriel de comprar apoio de partido

Matheus Rocha (PT) candidato à Prefeitura de São Gabriel - Foto: Reprodução

Uma ex-secretária do município de São Gabriel, centro-norte da Bahia, fez uma grave denúncia contra o candidato à Prefeitura local, Matheus Rocha (PT), o qual acusou de ter “comprado” o apoio do presidente do Partido Rede, Arí do Gás.

De acordo com a ex-secretária, Matheus Rocha teria se recusado a apoiar candidatos a vereadores do Rede, alegando que o acordo com Arí do Gás garantiria o apoio de todo o partido. A ex-secretária teria afirmado ainda que Matheus fez declarações incisivas sobre o acordo, como: “Arí vendeu o partido Rede. Ele recebeu dinheiro em troca de acordo”, denunciou.

Antes da denúncia, a ex-secretária declarou rompimento com o candidato Matheus Rocha (PT).