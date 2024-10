Mulher morre após ser liberada na UPA de Barreiras

Mulher morreu na UPA Clarice Borges em Barreiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo publicado nas redes sociais em Barreiras relata negligência e descaso no atendimento a uma paciente que acabou morrendo. A mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Luzia, naquele município, com dores abdominais.

O companheiro da paciente relata que ela foi medicada e liberada mas, ao retornar à UPA no dia seguinte, evoluiu para óbito. "Aplicaram uma injeção, deram soro e mandaram ela embora, agora tô sabendo que minha mulher morreu", diz o homem, após receber a otícia do óbito ainda na UPA.

A direção da UPA emitiu nota oficial sobre o ocorrido:

"A direção da Unidade de Pronto Atendimento 24h Clarice Borges, em zelo às boas práticas médicas, à dedicação dos profissionais e em solidariedade à família da paciente E. C. C., vem a público esclarecer sobre as circunstâncias e o atendimento oferecidos à paciente na Unidade.



A paciente deu entrada na Unidade no dia 24 de setembro, sendo acolhida e tendo atendimento médico dentro do tempo preconizado pelo Ministério da Saúde, através do Protocolo de Manchester, com o atendimento realizado em tempo inferior ao estabelecido. Foi diagnosticada com quadro de gastroenterite aguda, medicada conforme conduta médica, sendo liberada com receita após melhora do quadro, sem evidência de sinais clínicos de gravidade.



No dia 25 de setembro, a paciente retornou à unidade com queixa de epigastralgia, sendo triada e atendida em 12 minutos, quando foram identificados sinais clínicos de gravidade. Imediatamente, foi conduzida à sala vermelha.



Todos os cuidados e atenções da equipe multiprofissional foram realizados conforme os protocolos médicos. Contudo, apesar das medidas adotadas, a paciente foi acometida de arritmia cardíaca, seguida de parada cardíaca, evoluindo a óbito.



A direção da Unidade de Pronto Atendimento 24h Clarice Borges, em nome de toda a equipe de servidores que tudo fizeram para salvar a paciente, consternada, manifesta toda solidariedade à família da paciente, rogando conforto e apoio espiritual diante de uma perda irreparável".