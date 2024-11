Municípios baianos esperam o ano de 2025 com otimismo

Projetos em andamento, como a Fiol (foto) e a Ponte Salvador-Itaparica, apontam um prognóstico positivo para o próximo ano - Foto: Elói Corrêa/GOVBA

Presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) Quinho Tigre faz uma avaliação positiva de 2024, citando que diversos avanços foram conquistados pelos brasileiros durante o ano “que sem dúvida nenhuma vão refletir na melhoria da qualidade de vida da população”.

Prefeito de Belo Campo, ele pontua que, “com inflação estabilizada e queda efetiva do desemprego, acredito que teremos um último semestre muito bom”. Para 2025, ressalta que as perspectivas são ainda melhores. “A expectativa é que o governo tenha arrecadação maior, permitindo melhor distribuição do bolo tributário”, afirma, enfatizando que desta forma os municípios poderão investir nos diferentes setores que facilitam o desenvolvimento econômico e social.

O gestor explicou ainda que os bons resultados da economia impactam diretamente na geração de empregos, aumento no consumo e arrecadação dos impostos, refletindo nos valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de receita de quase 80% dos municípios.

Para o chefe da Casa Civil da Bahia, Afonso Florence o balaço provisório de 2024 é muito positivo, com as melhores projeções para o próximo ano. Ele ressaltou que as medidas adotadas para estabilizar a macroeconomia já estão dando resultados e refletem nos números positivos que diferentes setores demonstram no estado.

“Todo esforço visa refletir no desenvolvimento dos indicadores como o PIB, abertura de novas empresas e criação de vagas de trabalho, com reflexo favorável na vida dos baianos. A meta de 2024 é superar o ano passado na atração de recursos públicos e privados e, para 2025, superar os indicadores do ano em curso”, enfatizou.

Impacto para população

Com grandes projetos em andamento, como a Ferrovia da Integração Oeste Leste (Fiol) e a Ponte Salvador/Itaparica, dentre outros com foco no setor econômico e impacto para a vida da população, o professor e político disse que o prognóstico para 2025 é a continuidade das obras iniciadas, implemento de outros projetos públicos e apoio a novos empreendimentos privados.