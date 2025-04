Mutirão do Bolsa Família leva serviços a bairros de LEM

- Foto: Divulgação

Uma ação promovida pela Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria da Cidadania, promoveu um mutirão do Bolsa Família, realizado nesta terça-feira (09), no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), para atualizar o cadastro de mais de 4 mil famílias.

A iniciativa foi voltada para os núcleos familiares dos bairros de Santa Cruz, Conquista e Florais Léa que tiveram o benefício suspenso. Moradora do bairro Santa Cruz, Dona Cleonice elogiou a iniciativa e fez uso dos serviços ofertados.

“Atualizei meu Bolsa Família, resolvi a questão da Cesta Cidadã, fiz a pesagem, peguei o kit odontológico e o atendimento está sendo de primeira, muito bom mesmo”, disse.

Além da atualização cadastral, os participantes tiveram acesso a diversos serviços, como destacou a secretária da Cidadania, Cinthya Borges:

“Tivemos atividades para as crianças, com pipoca, algodão-doce, pesagem, entrega de kits odontológicos e atendimento bucal na unidade móvel. Voluntários da Cidadania também ofereceram cortes de cabelo e maquiagem. Foi um trabalho muito bonito, que contou com o apoio da Secretaria de Saúde.”

Segundo o gestor do programa Bolsa Família no município, Daniel Lima, o mutirão foi realizado por conta do grande número de pessoas que não atualizaram o Cadastro Único nos últimos 24 meses, o que resultou na paralisação do recebimento.

"Por esse motivo, realizamos o mutirão, para atendê-las com mais celeridade”, destacou.