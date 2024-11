Oeste baiano ganha biorrefinaria de etanol de grãos, em aporte de R$ 1,3 bilhão

Lançamento de biorefinaria em LEM marca expansão de biocombustíveis - Foto: Thuane Maria / GOVBA

Em 32º lugar da lista entre os municípios que mais se destacaram no ano passado no agronegócio brasileiro, Luís Eduardo Magalhães somou um valor de produção de R$ 2,7 bilhões em 2023. Embora não esteja entre os primeiros, é uma das principais referências do agro regional e estadual.

O município concentra as principais revendedoras de máquinas e implementos agrícolas da região do Matopiba, além de agroindústrias do segmento do algodão, milho e soja. Dará mais um salto com a chegada da biorrefinaria Inpasa, que vai produzir etanol e outros subprodutos.

A expectativa é de investimentos da ordem de R$ 1,3 bilhão para a construção da unidade, com perspectiva de iniciar em dezembro e gerar neste período 2.500 vagas de emprego. A unidade de LEM é a oitava da Inpasa, a primeira da empresa no Nordeste e deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2026, gerando cerca de 450 empregos diretos e 1.500 indiretos.

Originária do Paraguai a indústria é considerada a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina, utilizando milho e sorgo na produção de biocombustíveis, DDGS, óleos vegetais, bioeletricidade e biogás.

Valor agregado

Segundo o prefeito local, Júnior Marabá, a instalação de mais uma agroindústria deve ter impacto significativo na economia, “porque não estaremos mais produzindo e exportando apenas grãos, mas produzindo e exportando também produtos com valor agregado”.

Para ele, o empreendimento significa um “marco temporal na história do município que começou o crescimento do agronegócio nas décadas de 80 e 90, e fez com que Luís Eduardo seja hoje a cidade que mais cresce na Bahia, e a quinta economia do Estado”, afirmou.

Diretor de Desenvolvimento da Agricultura da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), Assis Pinheiro pontuou que é importante levar o desenvolvimento econômico para o interior, descentralizando as atividades de Salvador e região metropolitana.

Ele destacou que as agroindústrias contribuem com o desenvolvimento, pela distribuição de renda e geração de empregos. Para o futuro próximo citou as negociações para introdução de um parque citrícola no estado, com instalação de empresas esmagadoras de frutas para exportação, dentre outros empreendimentos e novos investimentos em variados setores.