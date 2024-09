Parlamentar invade residência armado e ameaça família em Ipirá

Miranda de São Roque, vereador em Ipirá, é acusado ainda de confiscar aparelho celular de esposa de advogado - Foto: Reprodução

Um caso de violência deixou a população de Ipirá chocada na tarde do último sábado, 7. Um vereador do município, conhecido como Miranda de São Roque (PSD) está sendo acusado de invadir a casa do advogado José Carlos Matos de Oliveira, logo após o desfile cívico da Independência do Brasil.



Testemunhas disseram que o parlamentar estava com um carro de som, em campanh politica, o que inclusive não é permitido no desfile do 7 de setembro.

Questionado sobre o ato de infração eleitoral, Miranda de São Roque, percebeu que a esposa do advogado filmava a neta no desfile. Enfurecido, teria seguido para a casa da família do advogado, invadindo a residência armado e fazendo ameaças. O parlamentar teria ainda confiscado o celular da mulher, com intuito de apagar possíveis vídeos.

A OAB da subseção de Itaberaba repudiou o ato. A família registrou um boletim de ocorrência.

"Nosso sentimento é de medo após o ocorrido", disse um filho do advogado.