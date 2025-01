Paulo Afonso onera salários de secretários e prefeito fala em economia

Mário Galinho (PSD) prefeito de Paulo Afonso - Foto: Foto: Divulgação | Solidariedade

O prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD), anunciou a nova estrutura salarial para os cargos comissionados. A decisão vai de encontro com as últimas decisões de início de campanha, como um corte maciço de servidores, que de acordo com a gestão, tem o objetivo de "cortar gastos".

Os secretários municipais, por exemplo, tiveram salários que saíram da casa dos R$ 12 mil para R$ 14.830,43. O mesmo valor foi definido também para os cargos de chefe de gabinete e controlador. Já os subsecretários vão receber R$ 8.000,00

Veja os novos valores:

• Coordenador Médico I R$ 4.000,00

• Coordenador Médico II R$ 8.000,00

• Coordenador Médico III 16.000,00

• Assessor de Comunicação R$ 10.000,00

• Ouvidor – R$ 5.000,00

• Superintendente – R$ 5.000,00

• Motorista oficial – R$ 5.000,00

• Assessor Superior R$ 4.800,00

• Assessor Jurídico R$ 4.800,00

• Coordenador R$ 3.500,00

• Assessor Técnico: R$ 3.200,00

• Supervisor: R$ 2.500,00

• Auxiliar Técnico I 1.800,00

• Auxiliar Técnico II R$ 1.518,00

Na última segunda-feira, 6, a Câmara Municipal de Paulo Afonso aprovou por 14 x 3, o Projeto de Lei, apresentado pelo Executivo, o qual promove a prometida "reestruturação administrativa". ’

Os votos contrários foram dos parlamentares Jailson Oliveira (PP), Valmir Rocha (PCdoB) e Eliezio Livino (Mobiliza). Outros 14 parlamentares votaram a favor.

De acordo com a Prefeitura, a proposta tem o objetivo de reduzir custos, como o corte de 189 cargos comissionados, passando de 914 para 725.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a economia por mês atinge os R$ 160 mil reais a menos na folha de pagamento, o que totalizaria R$ 2 milhões ao ano.

Em contra partida, como questionado pelos oposicionistas, foram criadas quatro novas secretarias para a gestão, que são: Políticas para a Mulher e Cidadania, Tecnologia e Inovação, Serviços Públicos, Ordem Pública e Segurança Cidadã.

Além disso foram criadas ainda duas superintendências para demandas específicas.

• Proteção aos Direitos das Pessoas Idosas e com Deficiência, com coordenações voltadas para inclusão social, saúde e programas culturais e esportivos.

• Causa Animal, para proteção e bem-estar de animais no município.

• Centros Integrados de Gestão

"Sendo assim, as novas decisões vão de encontro com o objetivo colocado pelo atual prefeito, que é o de cortar gastos", questiona a bancada de oposição na Câmara Municipal.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Paulo Afonso e não obteve respostas aos questionamentos.