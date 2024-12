Pesquisa promove produção sustentável

- Foto: Ascom Abapa

O núcleo Placas-Bela Vista, em Luís Eduardo Magalhães, está na segunda fase do projeto Diagnóstico dos Índices de Carbono no Solo, iniciado em março deste ano e com duração de três anos. A iniciativa é da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) em parceria com a Embrapa Algodão, através do Programa Fitossanitário. O núcleo é um dos 15 que fazem parte do trabalho abrangendo áreas de cultivo de algodão e grãos em diversos sistemas agrícolas. A meta é reunir dados fundamentais para compreender o impacto das práticas agrícolas no sequestro de carbono, visando incentivar técnicas que promovam a produtividade agrícola de forma sustentável, preservando os recursos naturais. Depois de colhidas, as amostras são encaminhadas para a Embrapa Instrumentação Agropecuária, onde as análises apontarão o teor de carbono em cada um dos locais avaliados.

Inovação – As pesquisas utilizam métodos inovadores e reconhecidos internacionalmente. Conforme o coordenador do Programa Fitossanitário da Abapa, Antônio Carlos Araújo, esta fase deve ser concluída em julho de 2025 ou até quando perdurar a umidade no solo. “Com os resultados em mãos, os produtores terão informações seguras para fazer suas tomadas de decisão sobre quais sistemas de produção e preparo do solo são potencialmente melhores”, afirmou, pontuando que o sistema ideal é o que propicia o acúmulo de carbono no solo, “garantindo que o algodão baiano se mantenha na classificação na Agricultura de Baixo Carbono (ABC)”.

SUDESTE DEBATE REGIÃO METROPOLITANA DE CONQUISTA

A criação da Região Metropolitana de Vitória da Conquista foi tema de audiência na Câmara Municipal no dia 21 de novembro, com a presença de autoridades e representantes da população da região. A proposta é congregar os 34 municípios do Sudoeste baiano para trabalhar em conjunto, visando melhorias em diferentes aspectos. Para o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Belo Campo, Quinho Tigre, “esse é um momento ímpar, diante de tudo que Vitória da Conquista representa para a região”, disse, enfatizando o potencial de desenvolvimento do sudoeste e a necessidade de uma gestão integrada para aproveitar todas as oportunidades. Também a prefeita anfitriã Sheila Lemos defendeu a integração das cidades para fortalecer a economia regional e atrair indústrias. “Vitória da Conquista cresce muito, mas não cresce sozinha. Precisamos que as cidades ao redor cresçam também”, afirmou, ressaltando que questões como saúde e segurança podem ser trabalhados em conjunto.

INTERCÂMBIO

Uma comitiva com representantes do SENAI de Salvador, de Camaçari, e da BYD Auto Brasil está em Shenzen, na China, para conhecer in loco o processo de produção da BYD. No país asiático o grupo vai se inteirar dos métodos de trabalho, produção e a rotina dos colaboradores que atuam na sede da indústria. Na visita também é fomentado um intercâmbio cultural e de negócios entre as instituições, visando o fechamento de novos cursos e ações voltadas para inovação e formação da mão de obra baiana. “Com certeza essa aproximação vai contribuir para o fortalecimento da parceria entre as instituições e a transferência de tecnologia, fator de sucesso para implantação de nosso centro de referência em eletromobilidade", enfatizou o diretor regional do SENAI Bahia, Evandro Mazo. Ele faz para de comitiva, assim como o gerente sênior de Recursos Humanos da BYD Auto Brasil, Rodrigo Rosseto, que reforçou a importância do intercâmbio. “Já conseguimos definir uma dinâmica de enviar recém-formados do SENAI para a China, justamente para que tenham essa troca de experiências e absorvam um pouco da cultura chinesa. Com certeza muitos frutos sairão dessa visita”, ressaltou.

ABAF NA FENAGRO

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) fará uma homenagem à Finlândia no dia 6 de dezembro (independência daquele país), como parte da programação do Salão Internacional que acontece dentro do Pavilhão Institucional da Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador (29 de novembro a 8 de dezembro). O encontro comemora ainda o dia da Silvicultura (07/12).“A Bahia ainda não produz (e processa) a madeira plantada suficiente para atender a demanda do estado”, disse o diretor executivo da Abaf, Wilson Andrade. Ele pontuou que o setor trabalha para disseminar conhecimento sobre a atividade e promover “a inclusão dos pequenos e médios produtores e processadores de madeira para uso múltiplo, visando o atendimento da demanda também para os segmentos de móveis, construção civil e geração de energia”.

PARCERIAS E PRÊMIOS

O Encontro de Gestores Municipais e Lideranças do Oeste da Bahia, que acontece no dia 5 de dezembro no Auditório da Faculdade Unidom, em Barreiras, vai reunir representantes de diversas organizações como o Consid, UPB, Umob, Cibarc, CDS Velho Chico, FecBahia e Sebrae. Na oportunidade serão debatidos os desafios e perspectivas para as novas gestões e compartilhados exemplos de casos de sucesso. Também serão fomentadas soluções, projetos e parcerias para o desenvolvimento regional, em especial através das Secretarias Municipais de Agricultura, Educação, Desenvolvimento, Turismo e Salas do Empreendedor. Com início às 13h, no evento serão homenageados os municípios e parceiros vencedores estaduais e nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2023-2024, a serem concedidos para Baianópolis, Barra, Bom Jesus da Lapa, Buritirama, Correntina, Cotegipe, Formosa do Rio Preto, Muquém do São Francisco, Tabocas do Brejo Velho e Santa Rita de Cássia. Também recebem a homenagem a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário (SDA) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

CONQUISTA INTERNACIONAL

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá receberá dia 17 de dezembro o Selo Unicef que o município conquistou com o trabalho realizado principalmente pelas equipes das secretarias da Cidadania, Educação e Saúde. Com uma população de 107.909 pessoas (IBGE 2022), o município tem uma economia forte com base, principalmente, no agronegócio e nas agroindústrias focadas no algodão, no milho e soja. “Desde que assumimos, apesar dos desafios impostos pela pandemia, nos comprometemos a cuidar das crianças e adolescentes, através de políticas públicas que melhorassem a vida das futuras gerações de luiseduardenses, com foco na saúde, educação e fortalecimento da rede de proteção voltada a esse público”, pontuou o gestor. Reeleito em outubro, ele atribuiu o merecimento do município ao troféu, ao resultado dos esforços conjuntos para, entre outras iniciativas, reduzir o abandono escolar e melhorar os índices vacinais. Também foi fundamental o reforço estrutural e apoio ao Conselho Tutelar, agindo na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

REFORÇO NO MONITORAMENTO

O lançamento do aplicativo ‘Bicho à Vista’ reforça o trabalho já executado pela Bracell e amplia a capacidade de monitoramento para a formação de uma base de dados sobre a fauna nas áreas de atuação, notadamente em suas unidades de preservação com foco no bioma Mata Atlântica. Com recursos avançados, a iniciativa deve facilitar o mapeamento de espécies silvestres, a detecção de padrões migratórios e o monitoramento do comportamento animal, com registro dos avistamentos no aplicativo por parte da população regional. Idealizador do projeto, o analista de geoprocessamento da Bracell/Bahia, Caio Ítalo de Oliveira Santos, disse que o lançamento busca ampliar a base de dados sobre as áreas atingidas, bem como “envolver todos os que trabalham nas áreas de plantio no engajamento com a conservação da biodiversidade”. Gerente de Meio Ambiente da empresa na Bahia, Meryellen Baldim pontuou que as informações reunidas serão destinadas “não apenas à gestão das unidades de conservação, mas também a pesquisas científicas que buscam compreender os padrões biogeográficos, a ecologia e o comportamento das espécies da Mata Atlântica”.

COSTA DO DESCOBRIMENTO

O município de Porto Seguro, que em 2023 recebeu mais de 2 milhões de visitantes de acordo com dados da Secretaria de Turismo (Setur), está com expectativa de superar os anos anteriores no Verão 2024/25. O crescimento se deve em grande parte a ampliação significativa na malha aérea, aumentando o número de desembarques e impulsionando o fluxo turístico, notadamente nos distritos de Arraial d'Ajuda, Trancoso, Caraíva e Vale Verde, que somam uma população de cerca de 60 mil habitantes. Titular da Setur, Guto Jones destacou que Porto Seguro é mais do que um destino popular, “é também o primeiro destino mais procurado no Nordeste brasileiro, segundo o relatório da Omnibees”. Ele acrescentou que com as estimativas projetadas para os próximos meses, o setor prevê um grande movimento econômico regional. Além das belezas naturais e importância histórica, Jones apontou a infraestrutura e uma rede completa de serviços, a rota gastronômica, vivências étnicas, festas e ecoturismo como atrativos para os visitantes.