População denuncia descaso em serviços da saúde de Ipiaú

Prefeita de Ipiaú, Laryssa Dias (PP) - Foto: Reprodução | Giro Ipiaú

Pacientes que residem no município de Ipiaú, sul da Bahia, e que precisam do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), denunciam as péssimas condições do ônibus que presta o serviço de transporte.

Na semana passada, por exemplo, quem precisou viajar para Salvador com o objetivo em ser atendido na capital baiana, enfrentou um verdadeiro desconforto. De acordo com a denúncia, o veículo apresentava problemas no ar-condicionado, o qual estaria com vazamento de água.

"Muita gente chegou molhada. Foi roupa, cabelo e objetos nossos durante o trajeto, sem falar nas baratas que andam no ônibus", disse um usuário que não quis se identificar.

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é um instrumento legal do Ministério da Saúde, com o objetivo de garantir atendimento médico-hospitalar de média e alta complexidade por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual geralmente é indicado quando não há possibilidade de atendimento no município de origem do paciente.

A situação tem causado insatisfação, uma vez que os pacientes transportados, geralmente estão em situação de vulnerabilidade e dependem do serviço para que sejam atendidos em outras cidades, sendo que grande parte vai para Salvador.

Outra queixa dos moradores do município, na atual gestão da prefeita Laryssa Dias (PP), recém eleita no último pleito, é quanto a constante falta de especialistas no Hospital Geral de Ipiaú (HGI), como fonoaudiólogo, pediatra e oftalmologista.

"Na semana passada precisou vir uma fonoaudióloga de Ubatã para atender as pessoas que estavam horas esperando, inclusive bebês. Uma total falta de respeito", disse uma paciente.

Em nota, a Prefeitura de Ipiaú disse que o serviço de Transporte Fora do Domicílio (TFD) é oferecido com qualidade, responsabilidade e transportam pacientes todos os dias ininterruptamente para: Salvador, Itabuna e Jequié.

Com relação ao Hospital Geral de Ipiaú, o qual funciona 24 horas por dias, é pactuado para atender Emergências.

Diz ainda que a pactuação dos municípios da região para especialidades citadas acima é realizada com a: Policlinica Regional de Jequié, além de outras clínicas de especialidades, já que a Saúde é regionalizada e cada ente oferece o que está na pactuação.