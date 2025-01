População questiona Zé Cocá por priorizar obra de luxo em Jequié

Prefeito de Jequié, Zé Cocá (PSD), em momentos de lazer no município - Foto: Reprodução

Comerciantes do município de Jequié, Vale do Jiquiriçá, voltam a questionar as prioridades da gestão do prefeito Zé Cocá (PSD). Reeleito no último pleito, o atual gestor começa o novo mandato com reivindicações antigas por parte da população.

Uma delas é a conclusão das obras de um pavilhão no Centro de Abastecimento Vicente Grillo (Ceavig), que de acordo com denúncia, tem se protelado desde o início da gestão em 2021.

O Ceavig é o maior centro comercial da região, o qual recebe mais de 30 mil pessoas por semana. O local abriga trabalhadores que dependem das atividades, as quais sustentam pelo menos mais de 8 mil famílias.

O local, que já enfrentou problemas como enchentes, falta de higiene, altos tributos, escassez de vagas para estacionamento e diversas outras dificuldades que persistem há anos, é responsável por receber a produção rural e comercial de diversas localidades, a qual abastece uma população de 160 mil pessoas.

A população questiona, por exemplo, a revitalização da conhecida 'Prainha de Lomanto', localizada às margens do lago da Barragem da Pedra, manancial que fornece energia elétrica e água potável para o município.

A mais nova área conta com quadras de vôlei, quiosques, bares e restaurantes, além da construção de duas passarelas sobre a água, chamados pieres, local onde se observam barcos e motos aquáticas.

"Primeiro é olhar para o que é necessário à população, e não priorizar lazer, pois o povo precisa comer para sobreviver", disse um comerciante.

E emendou:

"O que adianta locais de luxo que vão agradar a quem tem dinheiro? E quem precisa trabalhar para sobreviver"?

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Jequié e ainda aguarda resposta aos questionamentos.