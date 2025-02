FAVORECIMENTO Prefeita e vice de Conceição do Almeida podem ter mandatos cassados Chapa eleita é acusada de uso indevido da estrutura da prefeitura para influenciar pleito municipal Por Rodrigo Tardio 08/02/2025 - 6:30 h

Chapa do PSD, em Conceição do Almeida, formada por Renata Suely e Jailton Melo, ao lado do ex-prefeito Ito de Bega - Foto: Divulgação

A prefeita de Conceição do Almeida, Renata Suely Barros, e o vice-prefeito, Jailton Melo, ambos do PSD, podem ter os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. A chapa composta por Renata e o vice é acusada de abuso de poder político e econômico, além de uso indevido da máquina pública para influenciar o pleito municipal. A coligação 'Nossa Terra, Nossa Gente', formada pelo União Brasil e Solidariedade, concorrente de Renata e Jailton nas últimas eleições municipais, foi quem apresentou a denúncia. De acordo com o processo, o ex-prefeito Adailton Campos Sobral, conhecido como Ito de Bêga, teria usado a gestão em benefício da eleição de Renata e o vice. A ação aponta ainda, que entre as irregularidades estão a contratação em massa de servidores temporários em período proibido pela legislação eleitoral. Ainda de acordo com a investigação, a prefeitura de Conceição do Almeida teria contratado 265 novos servidores temporários, entre janeiro e agosto de 2024, o que levou a um aumento de 32,72% no quadro, elevando a folha salarial que era de R$ 1 milhão e novecentos mil reais, em janeiro, para R$ 2 milhões e 500 mil reais em agosto, ou seja, um aumento de R$ 600 mil reais em sete meses. Grande parte destas contratações teriam sido realizadas nos três meses que antecederam o pleito, período no qual a legislação eleitoral proíbe contratações na gestão pública. Outro fato que chama atenção no processo é que a prefeitura também é acusada de usar a empresa 'Embraed Empreendimentos Ltda' para intermediar contratações, a qual teria recebido mais de R$ 5 milhões e trezentos mil reais durante o ano eleitoral. O ex-prefeito do município, Ito de Bêga, apoiador da campanha de Renata, teria atuado, de acordo com a ação, de forma direta na campanha de Renata e Jailton, utilizando a influência administrativa com declarações públicas, ações administrativas e registros de favorecimento político durante o período eleitoral, o que pode se configurar como abuso de poder político. Caso as acusações sejam confirmadas pela Justiça, Renata Suely e Jailton Melo podem ter os mandatos cassados, bem como ficarem inelegíveis por um período de oito anos.

