Prefeito de Barrocas suspende convocação de aprovados em concurso

Prefeito de Barrocas, Almir de Maciel (PT) - Foto: Divulgação | Instagram

O prefeito de Barrocas, Almir de Maciel (PT) suspendeu temporariamente a convocação dos aprovados em um concurso público realizado pelo município, com a justificativa da necessidade de adequação orçamentária e revisão das nomeações feitas pela gestão passada. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial local, do último dia 15 de janeiro.

No imbróglio, pelo menos 73 concursados aprovados contestam a decisão. De acordo com a publicação do Diário Oficial, a nova gestão assumiu a administração em estado de grave comprometimento financeiro, caracterizado pela falta de informações adequadas e pela ausência de acesso às finanças municipais até o presente momento, sendo ainda desconhecida a realidade da saúde financeira municipal.

A gestão atual considera ainda que a convocação de pessoal realizada, não obedeceu ao princípio da continuidade do serviço público, comprometendo a capacidade de gestão do novo governo e representando um passivo indevido, capaz de comprometer a oferta e manutenção dos serviços públicos essenciais;

Fica assegurado aos convocados que entraram em exercício efetivo o direito ao recebimento da remuneração pelos dias trabalhados até a data de publicação do decreto.

Nesta sexta-feira, 17, uma manifestação foi realizada em frente à Prefeitura Municipal de Barrocas contra o decreto assinado pelo prefeito Almir de Maciel (PT).

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, e não conseguiu atendimento após as tentativas de ligações.