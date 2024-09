Prefeito de Catu acumula onze condenações na Justiça Eleitoral

Na última quinta-feira, 22, Pequeno Sales (PT) foi multado em quase R$ 160 mil reais - Foto: Divulgação

O prefeito do município de Catu, Pequeno Sales (PT) já sofreu 11 condenações na Justiça Eleitoral, o que no total soma-se R$ 260 mil reais em multas aplicadas que vão desde campanha eleitoral negativa contra opositor, propaganda em período vedado, além de condutas não permitidas pela lei eleitoral, como a instalação de outdoors de propaganda própria em diversos pontos da cidade.

Esse número pode aumentar, já que mais dois processos contra Sales esperam decisão, entre eles uma representação criminal.

Na última quinta-feira, 22, o gestor foi multado em quase R$ 160 mil reais, por causa de 30 peças de propagandas irregulares divulgadas nas redes sociais.

As multas já correspondem a um quarto do patrimônio declarado pelo candidato, que são dez imóveis, entre eles fazendas, terrenos, casas e pontos comerciais que de acordo com a declaração somam o valor de R$ 1 milhão de reais.

A reportagem procurou a Prefeitura de Catu e aguarda respostas aos questionamentos.