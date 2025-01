Prefeito de Curaçá decreta estado de calamidade financeira

Murilo Bomfim (PT), prefeito de Curaçá - Foto: Reprodução

O prefeito de Curaçá, Região do Vale do São Francisco da Bahia, Murilo Bomfim (PT) decretou situação de calamidade pública administrativa e financeira no município. Uma comissão foi criada para realizar o recadastramento dos servidores, regularização de contratos e convênios e levantamento dos débitos existentes.

Além das dívidas consolidadas de aproximadamente R$ 153 milhões de reais, existe ainda uma dívida referente a folha de pagamento de grande parte dos servidores municipais do mês de dezembro de 2024, ao retroativo, a diferença de gratificação e terço de férias dos profissionais da educação, no total de aproximadamente R$ 4 milhões de reais.

De acordo com a atual gestão, o prefeito anterior, Pedro Oliveira (PSC), grande parte dos servidores do município sem receber salário e priorizou o pagamento de fornecedores, com os quais gastou R$ 2 milhões e quinhentos mil reais.

Sendo assim, a gestão atual resolveu não custear os festejos tradicionais dos distritos e comunidades de Curaçá, bem como as contratações de estruturas de palco, sonorização, iluminação e atrações artísticas para as festas locais.

"O ex-prefeito, Pedro Oliveira, afirmou que recebeu o município com uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões de reais. Era uma dívida que deveria ter sido paga ao longo das duas gestões que realizou, e a dívida se aproximou a R$ 157 milhões de reais, o que representa um aumento de 1.310%", finalizou o atual gestor.