Prefeito de Paulo Afonso gasta mais com publicidade em relação à Saúde

Marcondes Francisco (PP), prefeito de Paulo Afonso - Foto: Divulgação FIFA

Após a Prefeitura de Paulo Afonso, Vale do São Francisco, divulgar a prestação de contas do segundo quadrimestre, entre o mês de maio até agosto, foi constatado que houve gastos de R$ 100 mil reais a mais com publicidade em relação aos medicamentos fundamentais à população.

O prefeito Marcondes Francisco (PP) investiu o total de R$ 1,6 milhão (um milhão seiscentos e trinta mil, duzentos e quarenta e oito reais) com propaganda. Já com medicações para UPA, hospital e CAPS a soma foi de R$ 1,5 milhão (um milhão quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte dois reais e 81 centavos).

De forma geral, a prefeitura gastou pelo menos R$ 300 milhões do orçamento previsto de R$ 500 milhões, apesar de não haver queda na arrecadação.

Outra queixa no município, baseado na prestação de contas, é o não pagamento das férias aos servidores e fornecedores.

Ainda este mês, Marcondes Francisco já tinha sido questionado após um contrato que ultrapassa o montante de R$ 1 milhão de reais com uma a empresa contratada e acusada de ser fantasma.



A reportagem procurou a Prefeitura de Paulo Afonso e ainda aguarda respostas aos questionamentos.