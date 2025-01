Prefeitura de Aporá é acusada de não pagar 13º salário à Educação

Carine de Ataíde (Avante), reeleita em Aporá, ainda não pagou o 13⁰ da Educação - Foto: Reprodução

Dificuldades financeiras e relatos de desespero. Então os servidores da Educação do município de Aporá, Bahia. A classe apresentou denúncia acusando a prefeita Carine de Ataíde (Avante), que inclusive foi eleita no último pleito, de não pagar o 13º salário referente a 2024.

"Isso mostra o descaso da atual gestão da prefeita Carine de Ataíde, que negligencia o fato", disse um servidor.

O núcleo da APLB Sindicato de Aporá, em nota, informou que o atraso no pagamento do 13º salário atinge de forma direta a dignidade financeira dos trabalhadores e das famílias que dependem da remuneração.

Os servidores manifestaram ainda indignação quanto ao fato de que a Prefeitura local, por exemplo, segue anunciando a realização da tradicional festa de Santos Reis, a ser realizada no distrito de Itamira, a qual gera gastos ao município.

A reportagem tentou entrar em contato com a Prefeitura de Aporá, porém não teve sucesso com as ligações.