Prefeitura de Central deixa estudantes em risco em transporte precário

Prefeito de Central, José Wilker Alencar Maciel (PT) - Foto: Reprodução

Superlotação e precariedade. Estas são as condições que estudantes universitários do município de Central, Chapada Diamantina, vêm passando diariamente.

De acordo com denúncia recebida, o transporte fornecido pela Prefeitura na gestão do prefeito José Wilker Alencar Maciel, conhecido como Dr.Iko (PT), aos estudantes do nível superior, que precisam se deslocar para Irecê, passa por condições deficitárias.

Ainda de acordo com a denúncia pelo menos 80 pessoas são transportadas dentro do ônibus oferecido pela Prefeitura, quase o dobro da capacidade permitida.

O desconforto e a aglomeração com a falta de espaço dentro do veículo são as principais queixas dos estudantes.

"Todo dia é isso sem falar no risco de acidente com pessoas que precisam ficar em pé para viajar", disse um dos estudantes, que não quis se identificar.

A reportagem procurou a Prefeitura de Central e ainda aguarda resposta ao questionamentos.