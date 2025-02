Prefeitura de Nazaré encerra atividades de Lixão que perdurou por várias décadas

- Foto: Divulgação

A Prefeitura de Nazaré, sob a liderança do prefeito Benon Cardoso, deu um passo significativo e histórico ao encerrar as atividades de um lixão a céu aberto que funcionava na cidade por mais de 20 anos. A medida foi tomada logo nos primeiros atos da gestão e tem um impacto profundo tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública e a qualidade de vida da população.

A decisão de destinar os resíduos sólidos para um Aterro Sanitário licenciado visa não apenas resolver um problema ambiental, mas também corrigir uma grave questão social. O lixão era um espaço de vulnerabilidade, onde pessoas, muitas vezes em situações extremas de necessidade, buscavam ali o sustento de suas famílias, convivendo com o lixo e riscos à saúde. Agora, essas pessoas receberão suporte do município, com a reintegração à sociedade por meio de cursos de capacitação e a oportunidade de atuar no projeto de Coleta Seletiva como agentes ambientais, oferecendo uma nova perspectiva de dignidade e oportunidades.

Além disso, o município inicia o cumprimento das legislações sobre resíduos sólidos e saneamento, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e o Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020), atendendo a uma demanda do Ministério Público que já vinha cobrando das gestões anteriores, inclusive com a instaurações de inquéritos e assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs).

A ação do prefeito Benon Cardoso é um marco importante para a cidade de Nazaré, uma localidade com grande valor histórico e natural, que agora caminha para um futuro mais sustentável, em conformidade com as exigências legais e com um olhar humanitário para as pessoas mais vulneráveis. A gestão parece estar comprometida com a transformação e com o desenvolvimento sustentável da região.