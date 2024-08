Prefeitura de Olindina gasta R$ 1 milhão de reais com material gráfico

Prefeito de Olindina, Luiz Alberto (PSD) - Foto: Reprodução

O prefeito de Olindina, Luiz Alberto Dantas (PSD) fechou contrato, na modalidade "pregão eletrônico" que ultrapassa o valor de R$ 1 milhão de reais para aquisição de materiais gráficos, comunicação visual e carimbos.

A empresa beneficiada é a "Gerenaldo Santos - ME", que vai receber exatamente o valor total de R$ 1.025.738,56 (Hum milhão, vinte e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos.

A vigência do contrato foi iniciada no último dia 2 de abril com término no próximo dia 31 de dezembro, totalizando o período de 8 meses.

De acordo com a edição do último dia 2 de abril do Diário Oficial local, o objetivo da contratação de empresa é para aquisição de material gráfico, comunicação visual e carimbos, visando ao atendimento das secretarias de Administração, Saúde, Educação e Assistência Social do Município de Olindina.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Olindina e as ligações não foram atendidas.