Prefeitura de Paulo Afonso gasta R$ 3 milhões em atrações de festa

A Prefeitura de Paulo Afonso desembolsou R$ 3.740.000, 00 na contratação de artistas para a Copa Vela, tradicional festa que acontece no município. As atrações musicais foram publicadas no Diário Oficial da última sexta-feira, 25.

A atração mais cara é o cantor Wesley Safadão, contratado por R$ 900 mil. Na sequência, vem a cantora Mari Fernandez, com o cachê de R$ 450 mil, seguida por Seu Jorge, por R$ 420 mil. A prefeitura ainda trouxe nomes como Durval Lelys, pelo valor de R$ 400 mil, Felipe Amorim (R$ 350 mil), Pablo (R$ 300 mil), Maneva (R$ 230 mil), Parangolé (R$ 220 mil), Jonas Esticado (R$ 200 mil), Igor Kannário (R$ 150 mil) e Natanzinho Lima (R$ 120 mil).

A cidade enfrenta críticas por problemas em áreas essencias, como saúde e cuidado com a Feira Livre do município. O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Paulo Afonso, a fim de obter detalhes sobre as contratações, que se apresentam entre os dias 5 e 8 de setembro, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.



A Prefeitura de Paulo Afonso também firmou um contrato de R$ 11 milhões, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, para a realização de eventos festivos durante o ano de 2024. Sobre o assunto, a pasta se manifestou.

"O processo licitatório está seguindo todos os trâmites previsto na Lei de n° 14.133/21. O valor orçado levou em consideração todos os eventos que serão realizados pela SECULTE até o final de ano. Lembrando que não há uma obrigatoriedade de realização da despesa, ou seja, apenas haverá pagamento caso haja a prestação do serviço, a depender da necessidade da respectiva Secretaria. Em termos simples, paga pelo que usar", diz trecho da nota.