Prefeitura de Rio Real vai gastar quase R$1 mi em contratos de 70 dias

Prefeito de Rio Real, Carroça (PP) - Foto: Reprodução

Dois contratos com o objetivo no fornecimento de materiais de construção foram firmados pela Prefeitura de Rio Real, litoral norte baiano, chamam a atenção pela soma dos valores e o curto período de vigência. Os serviços devem atender às necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

As vencedoras da disputa feita via pregão eletrônico presencial foram as empresas "Sérgio Luiz dos Santos", cujo valor total foi de R$ 502.061,90 (Quinhentos e Dois Mil, Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos) e a empresa Maya Light LTDA no valor de R$ 250.057,77 (Duzentos e Cinquenta Mil, Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos).

Com a soma dos dois contratos, a gestão do prefeito Carroça (PP) vai gastar o valor total de R$ 752.119,67 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos), o que atinge quase R$ 1 milhão de reais. O que chama a atenção é o período curto dos contratos, que foram realizados no dia último dia 21 de outubro e fica vigente até o próximo dia 31 de Dezembro.

Em nota a Prefeitura de Rio Real disse que o contrato seguiu todos os trâmites legais e licitatórios, bem como estava previsto no planejamento orçamentário da gestão e vai servir para garantir a conclusão de obras em execução no município. Diz ainda que os recursos vão ser destinados à construção e reforma de 2 praças, instalação de 20 academias ao ar livre, revitalização do Parque da Cidade, construção de vestiários adjacentes às quadras esportivas municipais, revitalização de logradouros e manutenção dos prédios públicos.