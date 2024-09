Prefeitura de S. Seb. do Passé corta transporte de estudante

Prefeita de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata (PSD) é acusada de perseguição política a adolescente estudante - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador, deixou um estudante de 16 anos do município sem o transporte estudantil, que era oferecido pela gestão, pelo motivo dos familiares do adolescente apoiarem a oposição.

Morador do distrito de Nazaré de Jacuípe, zona rural de São Sebastião do Passé, E. C. foi o único aluno do município a conseguir uma vaga no Instituto Federal Baiano (IFBA).



A denúncia foi feita pelo próprio estudante, que cursa o 1º Ano de Informática do Campus do IFBaiano de Santo Amaro.

“Á época, o motorista mandou uma mensagem no grupo avisando que o carro não entraria mais em Jacuípe a partir do último dia 1 de agosto. Fiquei quatro dias sem ir à escola e tive que ir ao Departamento de Ensino para informar os motivos das minhas faltas”, relatou o estudante em postagem no perfil do Instagram.

Sem opção, o jovem tem utilizado uma motocicleta como meio de transporte para percorrer os 25 quilômetros da residência até a escola.

“Não há transporte público no horário que vou para o colégio. Tenho que me arriscar indo de moto de manhã cedo. No dia que chove, eu não vou por causa dos risco de cair da moto”, explicou.

E.C. diz ainda, que na mensagem enviada pelo motorista, a orientação foi procurar Cacau da Mata, filho da atual prefeita Nilza da Mata (PSD) e secretário municipal de Infraestrutura, o qual, de acordo com o estudante, vem praticando perseguição política junto com a atual gestora, que busca a reeleição.

“Os cidadãos do município estão com receio de se manifestar contra Nilza da Mata, sobretudo àqueles que dependem do emprego da gestão, caso contrário são demitidos", finalizou.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Sebastião do Passé e ainda aguarda resposta ao questionamento.