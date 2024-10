Prefeitura de Santaluz inclui seis aditivos em contratos com empresa

Prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa Jr. (Avante) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Santaluz, nordeste da Bahia, na gestão do prefeito Arismário Barbosa Jr. (Avante) celebrou nada mais do que seis aditivos de contratos com a empresa "ASCN Construtora" entre os meses de janeiro a outubro deste ano. A empresa, com data de abertura em 18/06/2019 é localizada no município de Riachão do Jacuípe, também no Nordeste baiano e atua com a construção de edifícios.

Como atividade secundária, a empresa atua ainda com apoio à agricultura, manutenção e reparos de máquinas e equipamentos da indústria mecânica, captação e distribuição de água e gestão de redes de esgoto.

No aditivo, conforme publicado no Diário Oficial local do dia 11 de janeiro deste ano, foi acrescido no valor contratual a ordem de 12,73%.

Em um segundo termo aditivo, assinado pelo prefeito Arismário Barbosa, no dia 22 de abril deste ano, foi acrescentada a ordem de 24,24%.

| Foto: Rodrigo Tardio

Logo em seguida, no dia 29 de abril também deste ano, outro acréscimo contratual foi aditivado, desta vez na ordem de 18,79%.

Já no dia 8 de julho deste ano, outro aditivo foi publicado no Diário Oficial do Município autorizando o acréscimo de 7,16% no contrato.

Como se não bastasse, no último dia 2 de outubro, mais uma publicação no Diário Oficial local apontava o acréscimo de 2,38% como aditivo contratual.

Por fim, no último dia 14 de outubro, outro aditivo era publicado pelo prefeito Arismário Barbosa, desta vez autorizando o aditivo na ordem de 12,70%.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santaluz e ainda aguarda resposta ao questionamento.