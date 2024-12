Prefeitura de Valença é acusada de não pagar PIS/PASEP de servidores

Prefeito de Valença, Jaíro Baptista, conhecido como Jairo do Bb (PDT) - Foto: Reprodução

Servidores públicos do município de Valença, baixo sul da Bahia, denunciaram a gestão do prefeito Jairo Baptista (PDT), bem como o secretário de Finanças, Jaíro Baptista Júnior, filho do gestor e conhecido como Jairinho, por atraso no recolhimento do PIS/PASEP desde 2022.

Servidores acusam sobretudo o secretário de Finanças Jairinho, como responsável pela situação que atinge em cheio o comércio local.

Jairo Baptista finaliza o mandato no próximo dia 31 de dezembro, sem solução até o momento para a dívida com o PIS/PASEP dos servidores.

"A gente espera que providências sejam tomadas para que se regularize esses débitos, que são direitos dos trabalhadores", disse um servidor que não quis se identificar.

A reportagem procurou a Prefeitura de Valença e ainda aguarda resposta ao questionamento.