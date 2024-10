Qualificação é um desafio constante no setor turístico

De músicos a camareiras, o turismo gera postos de trabalho em toda a Bahia - Foto: Denisse Salazar /Ag. A TARDE

O atendimento ao cliente é um dos segredos para a fidelização em qualquer serviço, sendo a qualificação profissional uma necessidade constante em todas as Atividades Características de Turismo (ACTs). Diversas opções de cursos vêm sendo disponibilizadas, mas o mercado carece de mais mão de obra capacitada para atender toda demanda.

“Muitos municípios turísticos enfrentam atualmente um gargalo de mão de obra qualificada e especializada, o que dificulta a contratação e pode impactar também na qualidade do serviço ofertado”, afirmou o diretor de relações institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Thiago Sena.

Ele ressaltou que é fundamental uma agenda permanente de cursos para suprir a demanda do setor. “A ABIH busca sempre realizar parcerias com órgãos públicos, outras entidades de classe e empresas do sistema S, especialmente o Senac, Sesc e Sebrae, com o intuito de atender à necessidade por qualificação da mão de obra do setor”, ressaltou.

Presidente da Seccional Bahia da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel BA), Leandro Menezes, também pontuou que embora existam muitas oportunidades para a qualificação, “percebo que, apesar dos cursos, ainda temos dificuldades para contratar”.

O empresário destacou que as ofertas para preparar trabalhadores para o setor, “não dão conta de tudo e temos dificuldades, principalmente para algumas vagas mais especializadas”, disse, acrescentando que os empreendedores nestes casos contratam os trabalhadores e finalizam a capacitação das equipes no próprio estabelecimento.

Atividade que depende de trabalhadores com vocação para diferentes atribuições em horários bem variados, o turismo contratou 31.407 trabalhadores nos últimos três anos, confirmando a recuperação do ritmo no fluxo de turistas. Isso depois da desmobilização ocorrida com a pandemia da Covid e demissão de 19.119 profissionais das ACTs em 2020. Os dados foram sistematizados pela SEI, com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Saldo positivo

No primeiro semestre deste ano, o setor teve um saldo positivo de 553 novos trabalhadores com carteira assinada, entre os contratados e demitidos. Os setores com resultados mais positivos foram transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento, locação de automóveis sem condutor e transporte rodoviário de táxi.

Os números são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE) e fazem parte do Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, a partir de diversas fontes de dados. O trabalho é divulgado trimestralmente pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da secretaria do Planejamento, em parceria com a Secretaria do Turismo.

Dentre as 13 zonas turísticas (ZT) da Bahia, a que mais registrou aumento no número de trabalhadores formais este ano foi a Caminhos do Sudoeste, com saldo positivo de 377 postos. Proprietário de hotel fazenda na zona rural de Iguaí, o empresário Nelo Ferrari atribui o resultado positivo ao gradual crescimento da atividade na região.

Ele lembrou que Caminhos do Sudoeste está entre as últimas ZTs criadas na Bahia pelo Ministério do Turismo. O destino conta ainda com os municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Maracás. Por enquanto os principais cursos de qualificação contemplando este segmento foram disponibilizados em Conquista e Jequié, por serem as maiores cidades com as principais demandas desta região.

“A Secretaria Estadual de Turismo (Setur BA) também disponibiliza cursos on-line, que levam capacitação inicial para todo lugar que tem internet”, apontou Ferrari. Com a oferta de 40 cursos virtuais, disponibilizando sete mil vagas gratuitas, a plataforma digital TurisQualy Bahia foi lançada em novembro de 2022 pela Setur, focando a qualificação dos serviços nas ACTs.

Divididos em cinco eixos temáticos: Planejamento e Negócios; Promoção e Comunicação; Alimentos e Bebidas; e Idiomas e Temas Transversais, incluindo Turismo LGBTQIAPN+, os cursos são voltados para iniciantes, bem como pessoas que já desempenham funções neste setor da economia.

Criado como ferramenta de apoio também para gestores públicos e aos empreendedores, a plataforma tem entre os principais assuntos abordados: a segmentação do turismo, empreendedorismo, qualidade no atendimento, marketing e saúde. Preparados por professores de cada setor, no final dos cursos os alunos recebem certificado.

Projeto foca o turismo comunitário

Com a meta de valorizar o turismo de base comunitária e preparar três mil jovens de 16 a 29 anos como agentes de turismo cultural e criativo, o Projeto Geração foi desenvolvido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e tem parceria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A iniciativa da universidade baiana foi selecionada no âmbito do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ) do MTE para qualificação social e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade, visando a formação geral.

Neste contexto a capacitação deve contribuir para o acesso e permanência no mercado do trabalho, geração de renda e estímulo à elevação da escolaridade, com foco no trabalho digno, da inclusão social e do fortalecimento da consciência crítica para exercício da cidadania.

Metade das vagas ofertadas são voltadas para formação de agentes de turismo comunitário no estado. “A ideia é qualificar estes jovens do meio urbano e rural, sempre em comunidades periféricas, para que sejam agentes de transformação nas suas localidades”, resumiu o professor da UFRB, Paulo Gabriel Nacif.

Coordenador do projeto, ele destacou que 70% dos cursos são a distância, o que alcança principalmente aqueles que moram longe das cidades, das universidades e outros cursos. “Essa iniciativa deve valorizar as comunidades”, disse, pontuando que o turismo de base comunitária “atrai turistas que desejam conhecer diferentes modos de vida, a culinária, costumes e tradições”.

O primeiro curso presencial do projeto começou este mês em Ilhéus e outros devem iniciar em breve afirmou Nacif, salientando que as temáticas dos cursos são adaptadas para as diferentes realidades, em conformidade com as aptidões de cada comunidade.

O foco principal no estado são municípios das regiões Sul, Recôncavo e Chapada Diamantina. Com carga horária de 200 horas, os cursos devem acontecer até o mês de dezembro e dão direito a certificação.

Além da Bahia, também Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e São Paulo, dentre outros, estão contemplados, com a participação de universidades e institutos de são responsáveis pela implementação do programa nestes estados.