Requalificação de aeroportos tem aporte de R$ 366 mi

Novo voo Salvador-Paris coloca o estado como destino global - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A requalificação, ampliação e manutenção de aeroportos regionais contaram com um investimento do Governo da Bahia de R$ 366 milhões, entre 2023 até julho deste ano. O projeto, que visa desenvolver a malha aérea nas rotas domésticas e internacionais, fomentando e fortalecendo o turismo baiano, prossegue envolvendo diversos equipamentos aéreos, a exemplo do Aeroporto de Barreiras, que receberá R$ 44,1 milhões para a sua modernização. Ainda como parte das estratégias para promover o desenvolvimento turístico do estado, estão na agenda ações como qualificação profissional das pessoas que atuam no segmento; captação de eventos; e melhoria de importantes equipamentos públicos, como a Baía de Todos-os-Santos e a Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa da capital baiana.

Atualmente, a Bahia possui 19 frequências semanais de voos, incluindo destinos como Lisboa, Buenos Aires, Madri, Santiago do Chile e Montevidéu. A novidade é que a Air France incluirá o estado como o único novo destino global da empresa, em 2024. Segundo o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, “o voo partirá do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e será operado com o avião mais moderno da companhia, o A-350, que está alinhado com a política de sustentabilidade da Bahia e essa conexão permitirá abrir mercados na África, Ásia e Europa”. Salvador também passará a receber voos diretos de Varsóvia, a partir de dezembro, em pleno verão 2024/2025.

Único da região oeste que opera com voos regulares, o Aeroporto de Barreiras receberá R$ 44,1 milhões provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dentro do projeto do governo estadual de continuar investindo no segmento. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, o pacote de obras do equipamento inclui a modernização e ampliação da pista de pouso e decolagem, e a construção de um novo terminal de passageiros, com uma área de 2.200 m² – quase quatro vezes maior em relação ao atual. A conclusão do serviço está prevista em oito meses.

Outro destaque é a reforma do terminal de passageiros do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, e a requalificação das pistas do Aeroporto de Porto Seguro. Neste último, conforme defesa do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, deverá ser construído em um lugar mais propício, por conta das limitações geográficas do atual local. “O Aeroporto de Porto Seguro foi construído em um penhasco dentro da cidade. Ele é o mais importante do Nordeste e tem competência para voos internacionais”, disse, em cerimônia realizada no início desta semana, em Salvador, para anunciar o aporte de R$ 5,6 bilhões que a Bahia recebe do governo federal para investir em aeroportos e portos.

O secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito, revelou que essas obras vão possibilitar que os aeroportos do interior entrem na escala de conexões nacionais, contribuindo para a atração de mais voos e novos negócios para a Bahia. “Com a execução dessas ações, disponibilizamos uma infraestrutura ligada à tendência de mercado das companhias aéreas que estão operando com aeronaves de grande porte. Garante, assim, que o estado acompanhe o desenvolvimento da aviação civil, recebendo aviões com maior capacidade de passageiros”, disse.

Desde o ano passado, conforme a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), diversos equipamentos vêm sendo entregues, entre os quais o novo Aeroporto de Bom Jesus da Lapa, que possui uma infraestrutura para operar com voos regulares diurno e noturno. O Aeroporto de Ipiaú, que foi requalificado, também foi reinaugurado, no último dia 11 de setembro. A sua recuperação vai beneficiar cidades próximas, como Itagibá, Ibirataia e Dário Meira, além das empresas de mineração da região.

Ainda segundo a Seinfra, estão em andamento serviços no Aeroporto de Feira de Santana, que passará por ampliação da pista de pouso e decolagem de 1.500 m para 1.800 m de comprimento por 30 m de largura, bem como as obras de recuperação das pistas de pouso e decolagem nos aeródromos de Belmonte, Canavieiras, Barra e Xique-Xique. Já a obra de requalificação do Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães está em fase final, com previsão de conclusão até o início de outubro. Desde o ano passado, 23 aeródromos passaram por obras para desinterdição, como os de Itaberaba, Caetité, Santana, Cipó, Monte Santo e Valente, já estando em atividade. Ainda nesse segundo semestre está prevista a publicação da licitação para recuperação do Aeródromo de Jequié.

A requalificação da Feira de São Joaquim, considerada um importante equipamento para o turismo e a cidade, localizada em uma área privilegiada da Baía de Todos-os-Santos, é também um investimento do governo baiano com vistas à alta estação. “Cuidar das feiras é uma responsabilidade da prefeitura, mas, devido às condições sanitárias denunciadas pela própria defesa sanitária da prefeitura e à convocação do Ministério Público, o Governo do Estado assumiu a responsabilidade”, disse Bacellar em entrevista coletiva concedida à imprensa, no mês passado. O secretário informou que a obra de requalificação terá quatro etapas e que, nesta segunda etapa, serão investidos R$ 45 milhões, somando-se aos R$ 30 milhões já aplicados na primeira fase.

Qualificação profissional

A qualificação profissional de quem atua no setor de serviços é também uma aposta do governo estadual para que os turistas sejam bem recebidos na Bahia. Para isso, o Proqualy Setur já capacitou mais de 5,2 mil pessoas do início do ano até agosto último, de acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur). Através da plataforma Turisqualy Bahia, a empresa oferta cursos de capacitação remota com certificação. Além disso, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Universidade do Recôncavo da Bahia, mil agentes locais estão sendo qualificados para atuar no turismo baiano. Outras parcerias, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Universidade Federal da Bahia, estão garantindo a oferta de mais de 2.200 vagas para estudantes e 200 vagas em curso específico, em zonas turísticas do estado.

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacellar, em recente apresentação à imprensa sobre as ações na área de infraestrutura turística declarou que os investimentos envolvem o valor de U$ 70 milhões na Baía de Todos-os-Santos para a requalificação de 11 equipamentos, como o Museu Wanderley Pinho – o primeiro engenho do país e embrião da indústria nacional – e a concessão das marinas da Penha, Itaparica, Salinas da Margarida e Cacha Prego/Vera Cruz. Outras iniciativas incluem a melhoria no Terminal Turístico Rodoviário da Chapada Diamantina, em Lençóis. Ainda segundo o gestor, o governo está construindo o Centro de Atendimento ao Turista Costa dos Coqueiros, em Imbassaí.

As 13 zonas turística da Bahia

Salvador

A capital baiana é famosa por sua arquitetura colonial, cultura afro-brasileira, Carnaval e praias. Entre seus cartões postais estão o Farol da Barra, o Elevador Lacerda e o Pelourinho.

Baía de Todos-os-Santos

Trata-se da maior baía navegável do Brasil, englobando ilhas, patrimônios históricos e Salvador.

Caminhos do Jiquiriçá

É conhecida por suas cachoeiras, trilhas e turismo rural.

Caminhos do Sudoeste

Abrange cidades de relevância histórico-cultural e economia agrícola. Vitória da Conquista, a chamada Suíça Baiana, é um dos municípios dessa região.

Caminhos do Sertão

Região de paisagens áridas e cultura sertaneja, representada em eventos e festas tradicionais.

Costa dos Coqueiros

Destino famoso por suas praias e resorts de luxo, a exemplo de Praia do Forte, situada na Linha Verde.

Costa do Cacau

Rica em história do ciclo do cacau, com praias conhecidas, como Ilhéus e Itacaré.

Costa do Dendê

A região é famosa por seu arquipélago, que inclui 26 ilhas, sendo a Ilha de Tinharé a maior e mais conhecida, onde está Morro de São Paulo.

Costa do Descobrimento

Patrimônio histórico mundial, inclui Porto Seguro, berço da colonização brasileira.

Caminhos do Oeste

Lugar de grande desenvolvimento agrícola, sendo a principal produtora de grãos do estado, gerando divisas para o país e a Bahia. Destaque para suas paisagens do cerrado e rios

Costa das Baleias

Famosa pela observação de baleias jubarte e praias tranquilas no extremo sul da Bahia, abrangendo cidades como Abrolhos, Alcobaça, Caravelas.

Chapada Diamantina

Região montanhosa com cachoeiras, grutas e trilhas, ideal para o ecoturismo, com destaque para o Vale do Capão.

Lagos e Cânions do São Francisco

Passeios indescritíveis no maior cânion navegável do mundo atraem turistas de todas as partes. Além disso, destaque para as trilhas na caatinga, o Museu Casa de Maria Bonita e a Serra do Umbuzeiro.