"Resgatamos o orgulho de ser candeense" diz Pitágoras após 8 anos

Com 84% de aprovação, Pitágoras finaliza 8 anos de gestão em Candeias como uma das grandes lideranças da RMS - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Prefeito de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, O médico Pitágoras Ibiapina, ou Dr. Pitágoras (PP), como se tornou conhecido, encerra nesta terça-feira, 31, 8 anos de gestão, com aprovação maciça e projetando voos mais altos na política do estado.

Pesquisa Séculus divulgada nesta seginda-feira, 30, atesta o capital político acumulado por Pitágoras ao longo de dois mandatos. Para 50,64% dos entrevistados a gestão que ora se encerra é boa e outros 20,82% avaliam a atuação do prefeito como ótima. Quanto à aprovação, 84,32% se dizem satisfeitos com a administração.

Números que se refletiram na eleição do sucessor de Pitágoras, Eriton Ramos (PP), que teve 58,57% dos votos. Entre os 489 entrevistados pela pesquisa, com índice de confiança de 95% e margem de erro de 4,4%, o grande vencedor das eleições foi Pitágoras, com 63,24% contra 24,16% de Eriton. Números que coroam a administração e projetam novos desafios.

"Para qualquer cidadão representar sua cidade é motivo de muito orgulho", diz Pitágoras, prestes a finalizar o segundo mandato com mais algumas entregas. E se depender da população, novos desafios o aguardam já em 2026.

A pesquisa revela que 62,98% dos eleitores apoia um novo projeto político de Pitágoras e 80,98% acham que ele deveria ser candidato em 2026, sendo que 37,53% querem que ele saia para deputado federal e 31,62% para estadual.

Pitágoras não esconde o desejo de alçar novos voos mas prefere não antecipar nada. 'Se o povo baiano me der essa oportunidade pretendo representar não só Candeias mas toda a Região Metropolitana", sinaliza o prefeito.

Ele lembra que, como médico concursado dddo estado, trabalhou tanto na capital, no HGE, Hospital do Subúerbio e Roberto Santos, como em Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, Dias d´Ávila, Mata de São João, Madre de Deus, São Francisco do Conde e Feira de Santana.

Conversas

Quando perguntado sobre o grupo político pelo qual pretende concorrer em 2026, Pitágoras deixa claro sua independência. 'Em 2022 o PP tinha Leão como vice e com a decisão de apoiar ACM Neto, seguimos a decisão do líder', recorda o prefeito.

Ele lembra que nem o Governador Jerônimo Rodrigues (PT) e nem o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), tenham apoiado seu candidato nas eleições municipais deste ano, o que o deixa muito à vontade. 'O que for melhor para a Bahia, vamos conversar'.

Entrega da primeira etapa do centro de abastecimento de Candeias será último ato do mandato de Pitágoras | Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

Legado

Fazendo um balanço de sua gestão, Pitágoras destaca a ruptura com um modelo que impediu o crescimento de Candeias durante anos. 'Resgatamos a cidade dos velhos políticos que sempre usurparam a cidade''.

Com várias marcas deixadas na infraestrutura, educação, com reforma de todas as escolas, Pitágoras acaba de distribuir 23 mil cestas natalinas para a população e mil notebooks para os professores da educação pública do município.

No último dia de mandato, o prefeito entrega a primeira UTI da cidade, no hospital Ouro Negro, a avenida deputado João Isidório e a primeira etapa do novo centro de abastecimento local, entre outras realizações.

"Saio com sentimento de dever cumprido. Tentaram apagar o nosso brilho, mas hoje nós devolvemos esse brilho e resgatamos o orgulho de ser candeense".