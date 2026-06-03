São João na Bahia 2026: confira guia completo de festas e roteiros juninos

Há quem diga que, no mês de junho, todos os caminhos da Bahia levam para o interior. Das praças históricas da capital às cidades que respiram o autêntico forró pé-de-serra, o estado baiano se transforma em um imenso arraiá.



Tem festa para quem quer a grandiosidade dos megashows, para quem busca o acolhimento das tradições mais antigas, para quem quer fugir do agito curtindo o frio das serras e, claro, para a turma do bate e volta de uma folia expressa. Em 2026, com o clima da Copa do Mundo se misturando ao cheiro do quentão e do milho cozido, o que não falta é opção. Conheça as festas, veja os detalhes e escolha o seu São João.

Guia completo do São João na Bahia 2026

Categoria: bate e volta

Catu

Destaque: shows de Flávio José no Arraiá Tamo Junto (26 e 27 de junho), na Praça da Aruanha. A festa ganha um destaque especial com o aniversário de 158 anos da cidade e a decoração inspirada na Copa 2026;

shows de Flávio José no Arraiá Tamo Junto (26 e 27 de junho), na Praça da Aruanha. A festa ganha um destaque especial com o aniversário de 158 anos da cidade e a decoração inspirada na Copa 2026; Dica: visite a Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana e aproveite para caminhar pela Aruanha, popularmente conhecida como "Orla de Catu". Para comer, aproveite as barracas típicas, bares e restaurantes locais. Se precisar esticar a noite, as opções são o Hotel Colibri, Hotel Ágata e Hotel Paradise;

visite a Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana e aproveite para caminhar pela Aruanha, popularmente conhecida como "Orla de Catu". Para comer, aproveite as barracas típicas, bares e restaurantes locais. Se precisar esticar a noite, as opções são o Hotel Colibri, Hotel Ágata e Hotel Paradise; Datas: 26 e 27 de junho de 2026;

26 e 27 de junho de 2026; Se ligue: fica a apenas 82 km de Salvador. De carro, o acesso é pela BA-093 (pedágio a R$ 5,30). Há saídas diárias da Rodoviária de Salvador.

Antônio Cardoso

Destaque: shows de Santanna, Trio Nordestino e Del Feliz, com decoração temática da Copa do Mundo. A programação conta, ainda, com o tradicional Arrastão Batom no Copo e o Arrastão da Ilha de Campinhos no dia 24 de junho. E para quem quer continuar no arrasta-pé, a prefeitura promove o São Pedro no distrito de Santo Estêvão Velho nos dias 27 e 28 de junho, com Juninho Moraes e outras atrações.

shows de Santanna, Trio Nordestino e Del Feliz, com decoração temática da Copa do Mundo. A programação conta, ainda, com o tradicional Arrastão Batom no Copo e o Arrastão da Ilha de Campinhos no dia 24 de junho. E para quem quer continuar no arrasta-pé, a prefeitura promove o São Pedro no distrito de Santo Estêvão Velho nos dias 27 e 28 de junho, com Juninho Moraes e outras atrações. Dica: não deixe de assistir ao pôr do sol no Porto da Mandioca, apreciado no tradicional Bar do Pega Bêbado e visitar a Gruta do Rosário;

não deixe de assistir ao pôr do sol no Porto da Mandioca, apreciado no tradicional Bar do Pega Bêbado e visitar a Gruta do Rosário; Datas: 22, 23 e 24 de junho de 2026 (sede) e 27 e 28 de junho de 2026 (São Pedro no distrito de Santo Estêvão Velho);

22, 23 e 24 de junho de 2026 (sede) e 27 e 28 de junho de 2026 (São Pedro no distrito de Santo Estêvão Velho); Se ligue: são 147 km de Salvador pela BR-324 (pedágio a R$ 3,30). Tem ônibus direto saindo da nova rodoviária (Águas Claras), mas uma ótima estratégia é pegar ônibus para Feira de Santana e lá fazer a conexão.

São Sebastião do Passé

Destaque: o São João de Bastião oferece seis dias de festa. Tudo começa em 19 de junho com o tradicional Cortejo Junino, apresentações de quadrilhas e casamento na roça, seguindo até o dia 24 de junho com grandes atrações já confirmadas, como Zé Vaqueiro, Raí Saia Rodada e Solange Almeida, além de artistas locais;

o São João de Bastião oferece seis dias de festa. Tudo começa em 19 de junho com o tradicional Cortejo Junino, apresentações de quadrilhas e casamento na roça, seguindo até o dia 24 de junho com grandes atrações já confirmadas, como Zé Vaqueiro, Raí Saia Rodada e Solange Almeida, além de artistas locais; Dica: não deixe de dançar um forró pé-de-serra no espaço do Caramanchão, curtir os animados blocos de rua diurnos com trios e paredões, e admirar a decoração temática da Praça 12 de Outubro. É obrigatório provar o famoso Licor de Tia Fal, com suas balas de jenipapo, e o Licor de Tia Lúcia. Se quiser esticar, fique atento, pois a rede hoteleira costuma esgotar cedo, mas é muito comum os moradores alugarem casas por temporada;

não deixe de dançar um forró pé-de-serra no espaço do Caramanchão, curtir os animados blocos de rua diurnos com trios e paredões, e admirar a decoração temática da Praça 12 de Outubro. É obrigatório provar o famoso Licor de Tia Fal, com suas balas de jenipapo, e o Licor de Tia Lúcia. Se quiser esticar, fique atento, pois a rede hoteleira costuma esgotar cedo, mas é muito comum os moradores alugarem casas por temporada; Datas: 19 a 24 de junho de 2026;

19 a 24 de junho de 2026; Se ligue: é uma das melhores cartadas para os soteropolitanos! A cidade fica a apenas 60 km da capital.

Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Candeias

Destaque: reconhecido como um dos mais tradicionais da Região Metropolitana de Salvador, o São João de Candeias atrai mais de 20 mil pessoas por noite em seu circuito montado no Centro de Abastecimento. De 20 a 24 de junho de 2026, o município se consolida como um dos destinos mais procurados do período, misturando a forte valorização da cultura nordestina, apresentações de quadrilhas juninas e shows de Léo Santana, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Raí Saia Rodada, Mastruz com Leite, Márcia Fellipe, Zé Vaqueiro, Simone Moreno, Thiago Aquino, Geraldo Azevedo e Solange Almeida;

reconhecido como um dos mais tradicionais da Região Metropolitana de Salvador, o São João de Candeias atrai mais de 20 mil pessoas por noite em seu circuito montado no Centro de Abastecimento. De 20 a 24 de junho de 2026, o município se consolida como um dos destinos mais procurados do período, misturando a forte valorização da cultura nordestina, apresentações de quadrilhas juninas e shows de Léo Santana, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Raí Saia Rodada, Mastruz com Leite, Márcia Fellipe, Zé Vaqueiro, Simone Moreno, Thiago Aquino, Geraldo Azevedo e Solange Almeida; Dica: divida o seu tempo entre o arrasta-pé e o riquíssimo patrimônio histórico e natural da cidade. Vale muito a pena fazer um roteiro de turismo religioso, visitando a Igreja Matriz, a Gruta dos Milagres e as ruínas da Igreja de Passé. Não deixe de conhecer também o recém-inaugurado Museu Wanderley Pinho, um importantíssimo espaço histórico e cultural da região;

divida o seu tempo entre o arrasta-pé e o riquíssimo patrimônio histórico e natural da cidade. Vale muito a pena fazer um roteiro de turismo religioso, visitando a Igreja Matriz, a Gruta dos Milagres e as ruínas da Igreja de Passé. Não deixe de conhecer também o recém-inaugurado Museu Wanderley Pinho, um importantíssimo espaço histórico e cultural da região; Datas: 20 a 24 de junho de 2026;

20 a 24 de junho de 2026; Se ligue: por estar colada em Salvador e fazer parte da Região Metropolitana, Candeias é a cartada perfeita para quem quer curtir shows de atrações com peso nacional e com a facilidade de ir e voltar na mesma noite;

Santo Amaro

Destaque: preservando uma das tradições juninas mais autênticas e charmosas do Recôncavo, Santo Amaro mantém viva a verdadeira essência dos festejos de interior. A cidade se destaca pelo acolhimento, pela convivência familiar e por suas ruas coloridas com bandeirolas e balões. O grande coração da festa bate no tradicional São João da Rua do Amparo, local que abriga o palco principal e uma programação que prioriza o autêntico forró tradicional;

preservando uma das tradições juninas mais autênticas e charmosas do Recôncavo, Santo Amaro mantém viva a verdadeira essência dos festejos de interior. A cidade se destaca pelo acolhimento, pela convivência familiar e por suas ruas coloridas com bandeirolas e balões. O grande coração da festa bate no tradicional São João da Rua do Amparo, local que abriga o palco principal e uma programação que prioriza o autêntico forró tradicional; Dica: caminhe sem pressa para admirar a ornamentação das casas históricas feita pelos próprios moradores. Na hora da fome, explore as charmosas barracas decoradas montadas ao longo da Rua do Amparo, que oferecem licores artesanais e um cardápio junino com milho cozido, amendoim, canjica, pamonha e os tradicionais bolos de aipim e carimã;

caminhe sem pressa para admirar a ornamentação das casas históricas feita pelos próprios moradores. Na hora da fome, explore as charmosas barracas decoradas montadas ao longo da Rua do Amparo, que oferecem licores artesanais e um cardápio junino com milho cozido, amendoim, canjica, pamonha e os tradicionais bolos de aipim e carimã; Se ligue: É o destino perfeito para quem quer fugir das megaestruturas barulhentas e vivenciar uma experiência junina marcada pelo aconchego, proximidade cultural e ricas tradições em família.

Dias d'Ávila

Destaque: a programação para 2026 promete reunir famílias e turistas com uma grande estrutura que contará com apresentações de quadrilhas, espaços temáticos e ações voltadas para a valorização da cultura local;

a programação para 2026 promete reunir famílias e turistas com uma grande estrutura que contará com apresentações de quadrilhas, espaços temáticos e ações voltadas para a valorização da cultura local; Dica: Dias d'Ávila reúne espaços culturais, turísticos e experiências que valorizam a identidade local. Entre os principais pontos de visitação estão: Comunidade Católica Cidade Santa; Nature Hidroponia; Morro do Cruzeiro; Praça do Céu das Artes; Praça ACM; e feiras populares e espaços culturais locais;

Dias d'Ávila reúne espaços culturais, turísticos e experiências que valorizam a identidade local. Entre os principais pontos de visitação estão: Comunidade Católica Cidade Santa; Nature Hidroponia; Morro do Cruzeiro; Praça do Céu das Artes; Praça ACM; e feiras populares e espaços culturais locais; Se ligue: acesso facílimo e rápido. Por estar conectada por vias expressas como a BA-093, Dias d'Ávila é a escolha perfeita para quem quer curtir a energia e os sabores de um legítimo São João do interior com a comodidade de ir e voltar no mesmo dia.

Categoria: para esticar as férias e curtir a tradição

Rio Real

Destaque: o autêntico clima do interior ganha vida no Forró Real. A tradição local começa em maio e se estende até julho com o histórico Forró Bebé (11 de julho). Além disso, a cidade emenda o São João com as comemorações dos seus 146 anos (01 a 05 de julho), trazendo a Feira Cultural Viva Rio Real, shows religiosos e eventos esportivos;

o autêntico clima do interior ganha vida no Forró Real. A tradição local começa em maio e se estende até julho com o histórico Forró Bebé (11 de julho). Além disso, a cidade emenda o São João com as comemorações dos seus 146 anos (01 a 05 de julho), trazendo a Feira Cultural Viva Rio Real, shows religiosos e eventos esportivos; Dica: não deixe de conhecer a Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento. Para comer, experimente o Blitz Bar e Restaurante, o Restaurante Tia Ducarmo ou a Pizzaria La Massa Real. Para descansar, as pousadas São Miguel, Tropical ou o Hotel WD são ótimas pedidas;

não deixe de conhecer a Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento. Para comer, experimente o Blitz Bar e Restaurante, o Restaurante Tia Ducarmo ou a Pizzaria La Massa Real. Para descansar, as pousadas São Miguel, Tropical ou o Hotel WD são ótimas pedidas; Datas: 24 de maio a 11 de julho de 2026;

24 de maio a 11 de julho de 2026; Se ligue: A cidade respira hospitalidade e oferece uma festa que mistura perfeitamente devoção, esporte e muito forró pé-de-serra.

Teixeira de Freitas

Destaque: no extremo sul baiano, o projeto Teixeira Junina - Tradição nos Bairros -realiza uma festa de longa duração que contempla as três principais celebrações do mês: o Santo Antônio, o São João e o São Pedro - que é o padroeiro do município. A programação estendida garante shows com bandas de forró, quadrilhas e manifestações culturais espalhadas por diversas comunidades e distritos;

no extremo sul baiano, o projeto Teixeira Junina - Tradição nos Bairros -realiza uma festa de longa duração que contempla as três principais celebrações do mês: o Santo Antônio, o São João e o São Pedro - que é o padroeiro do município. A programação estendida garante shows com bandas de forró, quadrilhas e manifestações culturais espalhadas por diversas comunidades e distritos; Dica: explore a deliciosa culinária local na tradicional Rua Gourmet ou sinta o sabor do Festival Sabores de Teixeira. Não deixe de visitar o Mercado Municipal, a Catedral São Pedro e a Fazenda Cascata;

explore a deliciosa culinária local na tradicional Rua Gourmet ou sinta o sabor do Festival Sabores de Teixeira. Não deixe de visitar o Mercado Municipal, a Catedral São Pedro e a Fazenda Cascata; Datas: 11 a 30 de junho de 2026;

11 a 30 de junho de 2026; Se ligue: A cidade fica localizada estrategicamente na Costa das Baleias, a menos de 60 km das belas praias do litoral sul da Bahia.

Festejos juninos de Teixeira de Freitas - Foto: Divulgação Ascom PMTF

Itabela

Destaque: a programação abre os festejos do mês celebrando em dose dupla o São João e os 37 anos de emancipação política do município. O agito fica por conta do show de Igor Kannário no dia 13. No dia 14, os holofotes se voltam para a 6ª edição do Festival Regional e Municipal de Quadrilhas Juninas, um espetáculo de cores, coreografias e identidade nordestina;

a programação abre os festejos do mês celebrando em dose dupla o São João e os 37 anos de emancipação política do município. O agito fica por conta do show de Igor Kannário no dia 13. No dia 14, os holofotes se voltam para a 6ª edição do Festival Regional e Municipal de Quadrilhas Juninas, um espetáculo de cores, coreografias e identidade nordestina; Dica: para os aventureiros, a dica de ouro é explorar a belíssima Trilha das Águas. Se decidir pousar na região, garanta sua vaga com antecedência no Hotel Caraíva, na Pousada Garnier, ou nas pousadas Campos, KS e Posto Vitória;

para os aventureiros, a dica de ouro é explorar a belíssima Trilha das Águas. Se decidir pousar na região, garanta sua vaga com antecedência no Hotel Caraíva, na Pousada Garnier, ou nas pousadas Campos, KS e Posto Vitória; Datas: 13 e 14 de junho de 2026;

13 e 14 de junho de 2026; Se ligue: a cidade ferve com o comércio movimentado e o forte sentimento de identidade local devido ao aniversário do município;

Várzea Nova

Destaque: o legítimo clima do interior toma conta de Várzea Nova, onde as principais ruas ganham ornamentação colorida e os moradores mantêm viva a tradição de acender fogueiras em frente às casas. De 19 a 21 de junho de 2026, o circuito oferece uma mistura de ritmos: na sexta, tem o romantismo de Batista Lima e Desejo de Menina; no sábado, o arrasta-pé ferve com Netto Brito e Caninana; e no domingo, o encerramento fica por conta da sofrência de Devinho Novaes e Malla 100 Alça. A programação traz ainda o Concurso Regional de Quadrilhas Estilizadas no dia 18 de junho;

o legítimo clima do interior toma conta de Várzea Nova, onde as principais ruas ganham ornamentação colorida e os moradores mantêm viva a tradição de acender fogueiras em frente às casas. De 19 a 21 de junho de 2026, o circuito oferece uma mistura de ritmos: na sexta, tem o romantismo de Batista Lima e Desejo de Menina; no sábado, o arrasta-pé ferve com Netto Brito e Caninana; e no domingo, o encerramento fica por conta da sofrência de Devinho Novaes e Malla 100 Alça. A programação traz ainda o Concurso Regional de Quadrilhas Estilizadas no dia 18 de junho; Dica: os restaurantes ficam concentrados na área da pista para dar as boas-vindas aos visitantes. Aproveite as barracas dos comerciantes locais para provar delícias tradicionais. Reserve um tempo para explorar as belezas naturais da zona rural, como o Sítio Geológico Arrecife e o Canoão do Gaspa;

os restaurantes ficam concentrados na área da pista para dar as boas-vindas aos visitantes. Aproveite as barracas dos comerciantes locais para provar delícias tradicionais. Reserve um tempo para explorar as belezas naturais da zona rural, como o Sítio Geológico Arrecife e o Canoão do Gaspa; Datas: 18 a 21 de junho de 2026;

18 a 21 de junho de 2026; Se ligue: é um destino para fugir da agitação das grandes cidades e vivenciar um São João acolhedor e cheio de identidade cultural;

Ourolândia

Destaque: preserva o autêntico espírito junino com muito arrasta-pé, cultura popular e hospitalidade. O grande charme da cidade é que a programação abre os festejos do mês celebrando tanto Santo Antônio quanto o aniversário de emancipação do município, no dia 13 de junho. O circuito ganha vida com shows, apresentações culturais e um momento que já virou patrimônio afetivo local: a emocionante apresentação da quadrilha do Forró dos Idosos;

preserva o autêntico espírito junino com muito arrasta-pé, cultura popular e hospitalidade. O grande charme da cidade é que a programação abre os festejos do mês celebrando tanto Santo Antônio quanto o aniversário de emancipação do município, no dia 13 de junho. O circuito ganha vida com shows, apresentações culturais e um momento que já virou patrimônio afetivo local: a emocionante apresentação da quadrilha do Forró dos Idosos; Dica: não deixe de conhecer a Toca dos Ossos, uma impressionante caverna com aproximadamente 35 km de extensão, onde já foi encontrada uma preguiça gigante pré-histórica, e o Poço Verde, cartão-postal de águas cristalinas que abastece o município há mais de 20 anos;

não deixe de conhecer a Toca dos Ossos, uma impressionante caverna com aproximadamente 35 km de extensão, onde já foi encontrada uma preguiça gigante pré-histórica, e o Poço Verde, cartão-postal de águas cristalinas que abastece o município há mais de 20 anos; Datas: concentrado em meados de junho (período de Santo Antônio e aniversário da cidade);

concentrado em meados de junho (período de Santo Antônio e aniversário da cidade); Se ligue: é o destino ideal para o turista que deseja iniciar a jornada junina mais cedo, fugindo do agito e mergulhando em uma festa que une perfeitamente o turismo ecológico, histórico e a verdadeira essência cultural do interior baiano.

Alagoinhas

Destaque: a festa começa no final de maio com as tradicionais alvoradas nos bairros, que mobilizam as comunidades, e emenda com a Trezena de Santo Antônio (padroeiro do município) na primeira semana de junho, unindo fé e celebração popular. A grade de shows para 2026 ainda está em fase de definição e será divulgada nas redes sociais da prefeitura;

a festa começa no final de maio com as tradicionais alvoradas nos bairros, que mobilizam as comunidades, e emenda com a Trezena de Santo Antônio (padroeiro do município) na primeira semana de junho, unindo fé e celebração popular. A grade de shows para 2026 ainda está em fase de definição e será divulgada nas redes sociais da prefeitura; Dica: o circuito da Vila é super acolhedor e conta com espaços "instagramáveis", como o Cantinho pra Santo Antônio e uma fogueira cenográfica. Durante o dia, aproveite o turismo histórico e cultural do município: visite a Igreja Inacabada, a Catedral de Santo Antônio, a Praça J.J. Seabra, o Mercado do Artesão e feiras populares, a Estação São Francisco e a FIGAM (Fundação Iraci Gama de Cultura - Complexo Cultural da antiga Ferrovia), que abriga o projeto Estação de Memórias, focado no resgate da memória ferroviária brasileira. Para quem busca turismo étnico e religioso, vale conhecer as quatro comunidades remanescentes de quilombos e os fortes terreiros de matriz africana da região;

o circuito da Vila é super acolhedor e conta com espaços "instagramáveis", como o Cantinho pra Santo Antônio e uma fogueira cenográfica. Durante o dia, aproveite o turismo histórico e cultural do município: visite a Igreja Inacabada, a Catedral de Santo Antônio, a Praça J.J. Seabra, o Mercado do Artesão e feiras populares, a Estação São Francisco e a FIGAM (Fundação Iraci Gama de Cultura - Complexo Cultural da antiga Ferrovia), que abriga o projeto Estação de Memórias, focado no resgate da memória ferroviária brasileira. Para quem busca turismo étnico e religioso, vale conhecer as quatro comunidades remanescentes de quilombos e os fortes terreiros de matriz africana da região; Datas: programação estendida com início no final de maio (alvoradas), estendendo-se pelas noites de junho de 2026;

programação estendida com início no final de maio (alvoradas), estendendo-se pelas noites de junho de 2026; Se ligue: Por ter festejos que começam antes do feriado oficial, Alagoinhas é ideal para quem quer "abrir os trabalhos" juninos e esticar as férias ao máximo com ricas experiências culturais e históricas.

Alagoinhas - Foto: Divulgação/Ascom PMA

Gandu

Destaque: considerado o melhor São João do Baixo-Sul da Bahia, Gandu ferve desde antes da programação oficial realizada na Praça do Povo, no centro da cidade. De 19 a 23 de junho, a poeira sobe a partir das 20h com artistas locais e regionais abrindo os festejos em grande estilo. Entre os destaques estão Tarcísio do Acordeon e a sofrência de Pablo. No dia 24 de junho, uma multidão vestida de amarelo e fantasias criativas invade a cidade para o Arrastão do Sabiá, o maior arrastão de rua da região, que arrasta foliões por oito quilômetros ao som de sanfoneiros, fanfarras, charangas e paredões;

considerado o melhor São João do Baixo-Sul da Bahia, Gandu ferve desde antes da programação oficial realizada na Praça do Povo, no centro da cidade. De 19 a 23 de junho, a poeira sobe a partir das 20h com artistas locais e regionais abrindo os festejos em grande estilo. Entre os destaques estão Tarcísio do Acordeon e a sofrência de Pablo. No dia 24 de junho, uma multidão vestida de amarelo e fantasias criativas invade a cidade para o Arrastão do Sabiá, o maior arrastão de rua da região, que arrasta foliões por oito quilômetros ao som de sanfoneiros, fanfarras, charangas e paredões; Dica: um dos cartões-postais da cidade é a Lagoa Azul, localizada na região central, cercada por plantas nativas da Mata Atlântica, paisagismo e pista de cooper, ideal para caminhadas e momentos de descanso;

um dos cartões-postais da cidade é a Lagoa Azul, localizada na região central, cercada por plantas nativas da Mata Atlântica, paisagismo e pista de cooper, ideal para caminhadas e momentos de descanso; Datas: 19 a 24 de junho de 2026, com festas particulares agitando todo o mês;

19 a 24 de junho de 2026, com festas particulares agitando todo o mês; Se ligue: é indicada para quem procura dinamismo econômico e efervescência cultural num único lugar.

Brumado

Destaque: em Brumado, junho é todo dedicado a comemorações que integram o São João, o aniversário do município e o São Pedro. A jornada começa com o Forró na Feira, realizado às sextas-feiras, a partir das 5h da manhã, unindo feirantes, população e valorizando os artistas locais. O clima esquenta com a festa de aniversário de 149 anos da cidade (10, 11 e 12 de junho). Entre as atrações já confirmadas estão Mari Fernandes, Padre Fábio de Melo, Gabriela Rocha e Vaqueirinho. Durante o mês também acontece o Forró do Centro, com pequenos festejos na região central da cidade Para fechar junho com chave de ouro, o município sedia o tradicional São Pedro dos Olhos d’água (26 e 27 de junho). O cantor Zezo e a banda Rasta Chinela já estão confirmados;

em Brumado, junho é todo dedicado a comemorações que integram o São João, o aniversário do município e o São Pedro. A jornada começa com o Forró na Feira, realizado às sextas-feiras, a partir das 5h da manhã, unindo feirantes, população e valorizando os artistas locais. O clima esquenta com a festa de aniversário de 149 anos da cidade (10, 11 e 12 de junho). Entre as atrações já confirmadas estão Mari Fernandes, Padre Fábio de Melo, Gabriela Rocha e Vaqueirinho. Durante o mês também acontece o Forró do Centro, com pequenos festejos na região central da cidade Para fechar junho com chave de ouro, o município sedia o tradicional São Pedro dos Olhos d’água (26 e 27 de junho). O cantor Zezo e a banda Rasta Chinela já estão confirmados; Dica: além de curtir as quadrilhas juninas escolares e os espaços temáticos, aproveite o dia 13 de junho para assistir ao jogo do Brasil no telão montado na Praça da Prefeitura e prestigie a 3ª Corrida de Rua no dia 14 de junho em comemoração aos 149 anos da cidade);

além de curtir as quadrilhas juninas escolares e os espaços temáticos, aproveite o dia 13 de junho para assistir ao jogo do Brasil no telão montado na Praça da Prefeitura e prestigie a 3ª Corrida de Rua no dia 14 de junho em comemoração aos 149 anos da cidade); Datas: todo mês de junho;

todo mês de junho; Se ligue: é o destino para o turista que quer vivenciar uma imersão cultural completa e variada, combinando grandes shows, turismo ecológico na serra e o acolhimento típico das festas comunitárias do interior baiano.

Santaluz

Destaque: o circuito junino terá uma programação diversificada, reunindo grandes atrações do forró e da música nordestina, além de artistas locais e regionais. Entre eles estão Alcymar Monteiro, Deivinho Novaes, Bonny Mel, Orquestra Sanfônica de Serrinha e Banda Forró das Antigas. Além dos shows, o evento contará com quadrilhas juninas, cortejo cultural, casamento caipira, feira gastronômica, artesanato e uma Vila Junina Temática;

o circuito junino terá uma programação diversificada, reunindo grandes atrações do forró e da música nordestina, além de artistas locais e regionais. Entre eles estão Alcymar Monteiro, Deivinho Novaes, Bonny Mel, Orquestra Sanfônica de Serrinha e Banda Forró das Antigas. Além dos shows, o evento contará com quadrilhas juninas, cortejo cultural, casamento caipira, feira gastronômica, artesanato e uma Vila Junina Temática; Dica: não deixe de visitar o Largo do Tanque Grande, a Praça do Cuscuz, o Morro dos Lopes e o Açude Tapera;

não deixe de visitar o Largo do Tanque Grande, a Praça do Cuscuz, o Morro dos Lopes e o Açude Tapera; Datas: todo o mês de junho de 2026;

todo o mês de junho de 2026; Se ligue: é um destino para quem quer fugir do óbvio e vivenciar um São João que pulsa identidade.

Categoria: para curtir o frio

Seabra

Destaque: conhecida como o coração da Bahia por sua localização geográfica estratégica, Seabra promete uma festa com grandes atrações. Entre os nomes confirmados estão Henry Freitas, Toque Dez, Mestrinho, Diego & Victor Hugo e Luan Estilizado. Outro destaque é o tradicional alambique cenográfico, que produz cachaça a noite toda, em meio a uma ornamentação impecável;

conhecida como o coração da Bahia por sua localização geográfica estratégica, Seabra promete uma festa com grandes atrações. Entre os nomes confirmados estão Henry Freitas, Toque Dez, Mestrinho, Diego & Victor Hugo e Luan Estilizado. Outro destaque é o tradicional alambique cenográfico, que produz cachaça a noite toda, em meio a uma ornamentação impecável; Dica: o frio característico da Chapada Diamantina pede roupas quentinhas para curtir o forró nas ruas. Durante o dia, visite o Obelisco do Centro Geográfico da Bahia, a Igreja do Bom Jesus (construída em quartzito rosa) e a tradicional feirinha do centro;

o frio característico da Chapada Diamantina pede roupas quentinhas para curtir o forró nas ruas. Durante o dia, visite o Obelisco do Centro Geográfico da Bahia, a Igreja do Bom Jesus (construída em quartzito rosa) e a tradicional feirinha do centro; Datas: 19 a 22 de junho de 2026;

19 a 22 de junho de 2026; Se ligue: por estar bem no centro do mapa do estado, Seabra é o ponto de encontro mais estratégico e de fácil acesso para quem vem de qualquer região da Bahia.

Vitória da Conquista

Destaque: a festa acontece na Praça Nove de Novembro (09 a 19 de junho) e ferve no Parque de Exposições Teopompo de Almeida (20 a 24 de junho). Tem Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon (20 de junho), Pablo, Priscila Senna e Targino Gondim (21 de junho), Tierry, Cacau com Leite e Netinho do Forró (22 de junho), Natanzinho Lima e Geraldo Cardoso (23 de junho), Joelma e Flávio José (24 de junho), além de concurso de quadrilhas no Estádio Edvaldo Flores (21 de junho) e a Carreta da Cultura rodando 11 distritos do município;

a festa acontece na Praça Nove de Novembro (09 a 19 de junho) e ferve no Parque de Exposições Teopompo de Almeida (20 a 24 de junho). Tem Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon (20 de junho), Pablo, Priscila Senna e Targino Gondim (21 de junho), Tierry, Cacau com Leite e Netinho do Forró (22 de junho), Natanzinho Lima e Geraldo Cardoso (23 de junho), Joelma e Flávio José (24 de junho), além de concurso de quadrilhas no Estádio Edvaldo Flores (21 de junho) e a Carreta da Cultura rodando 11 distritos do município; Dica: aproveite o frio típico da Suíça Baiana tomando caldos quentes ou visitando as cafeterias e vilas temáticas das avenidas Frei Benjamim, Olívia Flores e Alziro Prates;

aproveite o frio típico da Suíça Baiana tomando caldos quentes ou visitando as cafeterias e vilas temáticas das avenidas Frei Benjamim, Olívia Flores e Alziro Prates; Datas: 9 a 24 de junho de 2026;

9 a 24 de junho de 2026; Se ligue: é a combinação perfeita para quem quer curtir o legítimo "clima de montanha" com forró e uma das melhores redes hoteleiras e gastronômicas do estado.

Em Vitoria da Conquista tem show, quadrilha, comercio e culinária típica - Foto: PMVC / Divulgação

São João em Guanambi

Destaque: consolidado como o maior festejo junino da região sudoeste, o São João de Guanambi promete movimentar intensamente a economia local em 2026. A Praça do Feijão e o centro comercial ganham uma ornamentação inspirada na Copa do Mundo. A cidade se transforma no ponto de encontro de toda a região, trazendo atrações como Joelma, Nadson Ferinha, Adelmário Coelho, Raquel dos Teclados, Matheus Fernandes, Flávio Leandro, Cacau com Leite, Caviar com Rapadura, Edgar Mão Branca, Magníficos, Guilherme Silva, Lucas Aboiador e Duquinha;

consolidado como o maior festejo junino da região sudoeste, o São João de Guanambi promete movimentar intensamente a economia local em 2026. A Praça do Feijão e o centro comercial ganham uma ornamentação inspirada na Copa do Mundo. A cidade se transforma no ponto de encontro de toda a região, trazendo atrações como Joelma, Nadson Ferinha, Adelmário Coelho, Raquel dos Teclados, Matheus Fernandes, Flávio Leandro, Cacau com Leite, Caviar com Rapadura, Edgar Mão Branca, Magníficos, Guilherme Silva, Lucas Aboiador e Duquinha; Dica: durante o dia, faça uma imersão na história local visitando o Memorial Casa de Dona Dedé, um belíssimo casarão em estilo neoclássico transformado em museu. Para os amantes da natureza e da aventura, o roteiro obrigatório inclui o balneário da Barragem do Poço do Magro e as trilhas ecológicas, cachoeiras e lagos da Serra dos Montes Altos (no distrito de Mutãs);

durante o dia, faça uma imersão na história local visitando o Memorial Casa de Dona Dedé, um belíssimo casarão em estilo neoclássico transformado em museu. Para os amantes da natureza e da aventura, o roteiro obrigatório inclui o balneário da Barragem do Poço do Magro e as trilhas ecológicas, cachoeiras e lagos da Serra dos Montes Altos (no distrito de Mutãs); Datas: 18 a 22 de junho de 2026;

18 a 22 de junho de 2026; Se ligue: é a escolha perfeita para quem quer curtir o clima gostoso do inverno no sudoeste baiano curtindo uma estrutura de festival de grande porte e com serviços excelentes.

Categoria: megashows e a tradição do São Pedro

Feira de Santana

Destaque: a Princesinha do Sertão conta com uma programação gigantesca dividida em vários circuitos. A largada acontece com o Arraiá do Comércio (6 a 14 de junho) na Praça Bernardino Bahia, trazendo muito forró pé de serra, feira de artesanato e festival de quadrilhas juninas; Nos distritos, haverá shows do Arraiá de Feira 2026: em Maria Quitéria (20 a 23 de junho) tem Raí Saia Rodada, Caviar com Rapadura, Paula Fernandes, Alceu Valença e Limão com Mel. Em Tiquaruçu e Jaguara (20 e 21 de junho) tem Filomena Bagaceira, Banda Lua Cheia e Camila Menina Faceira. E pra quem ama o São Pedro, o distrito de Humildes (26 a 28 de junho) traz Luan Estilizado, Mastruz com Leite, Unha Pintada, Adelmário Coelho e Raça Negra; enquanto Bonfim de Feira (27 e 28 de junho) conta com Flávio José e Tayrone; a localidade de Jaíba (03 e 04 de julho) ferve com Alcymar Monteiro e Solange Almeida;

a Princesinha do Sertão conta com uma programação gigantesca dividida em vários circuitos. A largada acontece com o Arraiá do Comércio (6 a 14 de junho) na Praça Bernardino Bahia, trazendo muito forró pé de serra, feira de artesanato e festival de quadrilhas juninas; Nos distritos, haverá shows do Arraiá de Feira 2026: em Maria Quitéria (20 a 23 de junho) tem Raí Saia Rodada, Caviar com Rapadura, Paula Fernandes, Alceu Valença e Limão com Mel. Em Tiquaruçu e Jaguara (20 e 21 de junho) tem Filomena Bagaceira, Banda Lua Cheia e Camila Menina Faceira. E pra quem ama o São Pedro, o distrito de Humildes (26 a 28 de junho) traz Luan Estilizado, Mastruz com Leite, Unha Pintada, Adelmário Coelho e Raça Negra; enquanto Bonfim de Feira (27 e 28 de junho) conta com Flávio José e Tayrone; a localidade de Jaíba (03 e 04 de julho) ferve com Alcymar Monteiro e Solange Almeida; Dica: além do circuito das festas, aproveite o dia para conhecer o Mercado de Arte Popular (MAP), a Galeria do Artesão e fazer compras na Feiraguay ou no Shopping Cidade das Compras;

além do circuito das festas, aproveite o dia para conhecer o Mercado de Arte Popular (MAP), a Galeria do Artesão e fazer compras na Feiraguay ou no Shopping Cidade das Compras; Datas: 6 de junho a 5 de julho de 2026;

6 de junho a 5 de julho de 2026; Se ligue: é o destino ideal para quem quer curtir grandes produções e atrações nacionais de peso, esticando o arrasta-pé até o início de julho.

Santo Antônio de Jesus (SAJ)

Destaque: conhecida como a 'Capital do São João', SAJ entrega uma megaestrutura com dois palcos principais montados no Espaço São João. A programação oficial acontece de 19 a 24 de junho de 2026, com nomes como Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa, Toque Dez, Vitor Fernandes e Kart Love, João Gomes, Silvânia & Berg, Michele Andrade, Flávio Leandro, Gabriel Fidelis, Henry Freitas, Dorgival Dantas, Solange Almeida e Chambinho do Acordeon. Nomes como Mari Fernandes, Bruno & Marrone, Mastruz com Leite e Estakazero, além de mais de 100 atrações locais;

conhecida como a 'Capital do São João', SAJ entrega uma megaestrutura com dois palcos principais montados no Espaço São João. A programação oficial acontece de 19 a 24 de junho de 2026, com nomes como Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa, Toque Dez, Vitor Fernandes e Kart Love, João Gomes, Silvânia & Berg, Michele Andrade, Flávio Leandro, Gabriel Fidelis, Henry Freitas, Dorgival Dantas, Solange Almeida e Chambinho do Acordeon. Nomes como Mari Fernandes, Bruno & Marrone, Mastruz com Leite e Estakazero, além de mais de 100 atrações locais; Dica: não deixe de passar na Feira Livre para vivenciar a culinária regional;

não deixe de passar na Feira Livre para vivenciar a culinária regional; Datas: 19 a 24 de junho de 2026;

19 a 24 de junho de 2026; Se ligue: é a escolha para quem quer a grandiosidade de um festival de música nacional sem abrir mão das tradições de um São João 'raiz'.

Itabuna

Destaque: o município se transforma no epicentro do sul baiano com o Ita Pedro 2026. Em sua 5ª edição, a festa promete ser a maior de sua história, com 36 atrações musicais distribuídas em quatro noites e 48 horas de música ao vivo, sempre das 18h às 6h da manhã. No palco, estão confirmados: Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Nattan, Natanzinho Lima, Alok, Bruno & Marrone, João Gomes, Pablo, Tarcísio do Acordeon, Toque Dez, Iguinho & Lulinha, Dorgival Dantas, Thiago Aquino, Waldonys, Estakazero, Asas Livres e muitos outros artistas nacionais e regionais;

o município se transforma no epicentro do sul baiano com o Ita Pedro 2026. Em sua 5ª edição, a festa promete ser a maior de sua história, com 36 atrações musicais distribuídas em quatro noites e 48 horas de música ao vivo, sempre das 18h às 6h da manhã. No palco, estão confirmados: Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Nattan, Natanzinho Lima, Alok, Bruno & Marrone, João Gomes, Pablo, Tarcísio do Acordeon, Toque Dez, Iguinho & Lulinha, Dorgival Dantas, Thiago Aquino, Waldonys, Estakazero, Asas Livres e muitos outros artistas nacionais e regionais; Dica: a estrutura conta com vila gastronômica, espaço kids e acessibilidade;

a estrutura conta com vila gastronômica, espaço kids e acessibilidade; Datas: 25 a 28 de junho de 2026

25 a 28 de junho de 2026 Se ligue: é opção para quem deseja fechar o mês junino com chave de ouro, curtindo uma das maiores festas do interior do estado, com excelente infraestrutura hoteleira e de serviços.

Itapedro - Foto: Divulgação

Lauro de Freitas

Destaque: a cidade da Região Metropolitana entra no circuito do forró em grande estilo com a 2ª edição do Pedrão de Lauro - O Melhor São Pedro da Bahia. A promessa é de uma megaestrutura reunindo grandes atrações nacionais e artistas locais;

a cidade da Região Metropolitana entra no circuito do forró em grande estilo com a 2ª edição do Pedrão de Lauro - O Melhor São Pedro da Bahia. A promessa é de uma megaestrutura reunindo grandes atrações nacionais e artistas locais; Dica: durante o dia, o roteiro perfeito inclui relaxar nas praias urbanas - com suas piscinas naturais e águas mornas ou visitar as trilhas e os 90 mil m² de área preservada do Parque Ecológico de Vilas do Atlântico;

durante o dia, o roteiro perfeito inclui relaxar nas praias urbanas - com suas piscinas naturais e águas mornas ou visitar as trilhas e os 90 mil m² de área preservada do Parque Ecológico de Vilas do Atlântico; Datas: 26, 27 e 28 de junho de 2026;

26, 27 e 28 de junho de 2026; Se ligue: colada em Salvador e ao lado do Aeroporto Internacional, é o destino pós-São João ideal tanto para quem vem de fora do estado quanto para os soteropolitanos que querem curtir uma festa totalmente gratuita e estruturada.

Luís Eduardo Magalhães

Destaque: com o tema 'No coração do Brasil', a edição de 2026 do Arraiá de LEM promete uma experiência única ao misturar a rica cultura nordestina com a paixão nacional pelo futebol. A festa acontece de 1 a 4 de julho, consolidando o município como o grande ponto de encontro de culturas no Oeste baiano, atraindo moradores locais, visitantes de toda a Bahia e turistas vindos de estados vizinhos. Serão quatro dias de muito arrasta-pé, com uma megaestrutura e uma grade cheia de atrações de peso nacional já confirmadas: Calcinha Preta, João Gomes, Manim Vaqueiro, Atitude 67, Mari Fernandes, Raquel dos Teclados, Forrozão Tropykália, DJ Lelis, Os Caras do Arrocha, Mestrinho, Mariana Fagundes, Ícaro & Gilmar, Léo Santana, Zezo, Léo Foguete e Henry Freitas;

com o tema 'No coração do Brasil', a edição de 2026 do Arraiá de LEM promete uma experiência única ao misturar a rica cultura nordestina com a paixão nacional pelo futebol. A festa acontece de 1 a 4 de julho, consolidando o município como o grande ponto de encontro de culturas no Oeste baiano, atraindo moradores locais, visitantes de toda a Bahia e turistas vindos de estados vizinhos. Serão quatro dias de muito arrasta-pé, com uma megaestrutura e uma grade cheia de atrações de peso nacional já confirmadas: Calcinha Preta, João Gomes, Manim Vaqueiro, Atitude 67, Mari Fernandes, Raquel dos Teclados, Forrozão Tropykália, DJ Lelis, Os Caras do Arrocha, Mestrinho, Mariana Fagundes, Ícaro & Gilmar, Léo Santana, Zezo, Léo Foguete e Henry Freitas; Dica: fique de olho nas redes oficiais da prefeitura para acompanhar os horários de cada show e não perder nenhum detalhe;

fique de olho nas redes oficiais da prefeitura para acompanhar os horários de cada show e não perder nenhum detalhe; Datas: 1 a 4 de julho de 2026;

1 a 4 de julho de 2026; Se ligue: por estar no Extremo Oeste da Bahia - a cerca de 950 km de Salvador - o planejamento do deslocamento é fundamental. Se for de avião, voe até o Aeroporto de Barreiras (distante apenas 90 km de LEM) e de lá pegue um transfer, táxi ou ônibus intermunicipal. De carro, o principal acesso a partir de Salvador é feito pela BR 242, uma rota direta que corta o estado rumo ao Oeste. Já de ônibus, grandes empresas rodoviárias operam rotas diárias saindo do Novo Terminal Rodoviário de Salvador.

Camaçari