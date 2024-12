Secretário confirma que Prefeitura de Cansanção bancou evento político

Em audiência online, secretário confirmou participação da Prefeitura de Cansanção em evento - Foto: Reprodução

O secretário de Infraestrutura do município de Cansanção, Suitberg Belau, confirmou que um evento esportivo, acusado de ser realizado para impulsionar a candidatura à reeleição da atual gestora, Vilma Gomes (MDB), teria sido organizado pela Prefeitura.

A afirmação foi durante uma audiência judicial online. Suitberg afirmou que o torneio de futebol realizado na localidade de Lagoa do Frade, foi organizado pela secretaria de esportes local. Questionado sobre se houve orientação de falas por parte dos representantes municipais aos mestres de cerimônia, bem como de quem estaria custeando as premiações, Suitberg disse desconhecer.

"Não sei quem comprou os prêmios, porém o secretario de esportes fez a entrega das medalhas", disse o secretário durante a audiência.

Vilma Gomes, que foi reeleita prefeita do município, está também sendo investigada por abuso de Poder Econômico. Vilma foi condenada mais uma vez à prisão. após decisão da Justiça Federal, a qual entendeu que a atual prefeita cometeu fraude licitatória e integrou organização criminosa entre os anos de 2011 e 2015 com o objetivo de desviar dinheiro da Secretaria da Saúde do município.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cansanção não se pronunciou sobre o assunto.