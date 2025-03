Trancoso recebe o 4º Congresso Internacional de Direito Tributário do IAT

- Foto: Divulgação

Entre os dias 7 e 9 de abril, Trancoso (BA) será sede da 4ª edição do Congresso Internacional de Direito Tributário, promovido pelo Instituto de Aplicação do Tributo (IAT). O evento, que já está com inscrições abertas, homenageará o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

O congresso acontecerá no Club Med de Trancoso e reunirá especialistas, profissionais e estudantes interessados em debater o futuro da tributação no Brasil. Na organização do evento estão os baianos Tacio Lacerda Gama e Leticia Tourinho Dantas, além de Lucia Paoliello Guimarães. Entre os palestrantes confirmados, destacam-se os professores Edvaldo Brito, que preside o evento, Roque Antonio Carrazza, Paulo Ayres Barreto e Betina Grupenmacher. A procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Ruas Lenzi, também participará, acompanhada de outros representantes do órgão e de procuradorias estaduais.

Além das discussões acadêmicas e técnicas, o congresso sediará uma edição do projeto Aconcarf Itinerante, promovido pela Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Carf em parceria com o IAT. O encontro oferecerá aos participantes uma visão aprofundada sobre o funcionamento do tribunal administrativo e os temas mais relevantes da atualidade no contencioso tributário.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site do evento, com condições especiais para estudantes.