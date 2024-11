UPB articula Refis Previdenciário

Quinho com a secretária da Presidência Juliana Carneiro (à esq.) e a primeira dama Leia Meira - Foto: Divulgação / UPB

Para o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho Tigre, uma das prioridades do movimento municipalista antes do encerramento dos atuais mandatos é a abertura de um novo Refis Previdenciário. Para articular a temática com a secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, ele, que é prefeito de Belo Campo, esteve em Brasília em meados deste mês. “Durante os últimos dois anos, nós lutamos pela redução da contribuição previdenciária e alcançamos êxito porque era justo, mas a dívida do período em que não tivemos redução existe e pode prejudicar o encerramento e a transição dos mandatos. Precisamos do apoio do Congresso Nacional com o Refis para que os novos gestores e os reeleitos encontrem a casa organizada”, afirmou, ao tempo que busca a sensibilização dos parlamentares e do governo para aprovar matéria. Neste sentido a UPB tem incentivado os gestores a cobrar de seus deputados a celeridade na aprovação da PEC. Na mesma viagem Quinho teve a confirmação de que o governo federal realizará, em parceria com a entidade baiana, uma série de eventos nos próximos meses para orientar prefeitos eleitos e reeleitos. Nos encontros serão apresentados aos novos gestores os caminhos para o financiamento de políticas públicas disponíveis nos ministérios.

Premiação de Fibra

A quarta edição do Prêmio Abapa de Jornalismo entregará a premiação no próximo dia 12 de novembro no auditório do Senac, em Salvador, quando serão anunciados os vencedores nas categorias Profissional e Jovem Talento. Iniciativa da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), o concurso visa valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais de imprensa nas pautas que cobrem a cotonicultura da Bahia, bem como despertar nos estudantes de jornalismo o interesse pela temática. Segundo o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, “o prêmio é um incentivo aos profissionais que se dedicam ao jornalismo e uma forma de aproximá-los do setor produtivo. Também quer mostrar aos futuros profissionais, ainda na academia, que a cotonicultura baiana é uma atividade que produz com sustentabilidade, comprometimento com as pessoas e que garante retornos significativos para o Estado e o País”. Serão distribuídos R$ 117 mil em prêmios, troféus e certificados aos primeiros colocados. Entre as novidades desta edição está a criação da categoria regional e apoio da Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom) e da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

Aiba tem nova diretoria

A Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) elegeu, em Assembleia Geral Ordinária no dia 21 de outubro, a diretoria que deve conduzir a instituição no biênio 2025/2026 e o respectivo conselho fiscal. Todos devem assumir no início do próximo ano. O processo eleitoral manteve a tradição do grupo e contou com chapa única, aprovada por consenso. O produtor rural e atual primeiro vice-presidente, Moisés Almeida Schmidt, será o novo presidente, tendo como 1º vice-presidente, Luiz Carlos Bergamaschi e o 2º vice-presidente, Willian Seiji Mizote. “Sou grato e honrado pela confiança em conduzir os rumos da Aiba nos próximos dois anos. Pela primeira vez esta associação será conduzida por um agricultor da segunda geração. Acreditamos no pioneirismo e na parceria das instituições, com diálogo e união de forças. Agradeço a nossa diretoria 2025/2026 por ter aceitado o convite e juntos seguiremos contribuindo com um agronegócio ainda mais próspero”, afirmou Moisés Schmidt, que também assumirá a presidência do Instituto Aiba (Iaiba).

Pesquisas para a ponte

Com mais de 30% das etapas de sondagem concluídas, continua em ritmo acelerado o trabalho para obtenção de amostras do fundo do mar em 102 pontos onde serão construídos os pilares da Ponte Salvador-Itaparica. Iniciada em janeiro deste ano, a sondagem conta com canteiro na região da Calçada com mais de 20 módulos com laboratórios de análise dos materiais coletados. Também foi preparado um canteiro de obras avançado ao mar com Sistema de Identificação Automática, sobre uma balsa para dar suporte nas pesquisas em águas profundas. Até o momento, 17 empresas baianas foram contratadas e 300 empregos diretos e indiretos já foram gerados somente em função da sondagem, que representa um investimento de R$ 160 milhões. No modelo de Parceria Público-Privada (PPP), entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês, a obra deve fomentar o desenvolvimento econômico com atração de novos empreendimentos em áreas como logística, indústria, comércio, serviços e mercado imobiliário. Assinado em novembro de 2020, o contrato estabelece uma concessão de 35 anos para construção, operação e manutenção do equipamento.

Bahia Beer Festival 2024

Em Alagoinhas já é grande a expectativa para a segunda edição do Bahia Beer Festival 2024, que mobiliza empreendedores, trabalhadores e as equipes da prefeitura local nos preparativos. Criado com foco no turismo, como entretenimento e para aquecer a economia local, o evento acontece entre 12 e 17 de novembro. Um dos destaques será o 4º Congresso Internacional de Cerveja (Conib) que deverá atrair profissionais da cadeia produtiva em torno de palestras e debates com experts mundiais da ciência e do mercado cervejeiro. Também faz parte do evento o Concurso Internacional de Cervejas do Brasil (Brazilian International Beer Awards - BBA), considerado a maior disputa da América Latina, com amostras de 30 países já confirmadas. O município faz parte da Zona Turística (ZT) Caminhos do Sertão e o festival é fruto da parceria entre a prefeitura local e a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). A programação conta também com exposição de marcas premiadas, concurso gastronômico e atrações musicais.

Virada em Baixios

A segunda edição do Réveillon dos Quereres vai celebrar a chegada de 2025 com pé na areia, na praia ao lado do Beach Club, no destino turístico de Baixios. O local faz parte da costa litorânea de Esplanada, no Litoral Norte e está recebendo um sofisticado complexo de empreendimentos voltados para o turismo, com fomento também ao desenvolvimento regional. Programado para agitar a região entre 28 e 31 de dezembro, o evento é organizado pelo grupo Prima, responsável pelo projeto que está implementando em Baixios um complexo turístico e imobiliário com hotéis de luxo e empreendimentos residenciais de temporada. A programação tem passeios diurnos e festas noturnas que terão artistas como Samuel Rosa, Banda Eva, Xande de Pilares, Luedji Luna e Dre Guazelli. Também Victor ALC, Bhaskar, Curol, Carola e Marina Diniz estão confirmados. Com 14 km de praia, mirantes, nascentes e lagoas de águas cristalinas, o destino tem opções para quem gosta de esportes de aventura, passeios de barcos pelo rio Inhambupe e trilhas para caminhadas.

Coreto da Agricultura Familiar

O antigo Solar da Missão, na praça de mesmo nome, em Jacobina, foi transformado no Coreto da Agricultura Familiar por meio de um trabalho de parceria entre a Rede Semiárido Forte e a Cooperativa Agropecuária de Mulheres e Jovens do Semiárido (Coomafs). O projeto contou com apoio financeiro do Governo do Estado, através do projeto Pró-Semiárido, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR). O local foi adaptado para a comercialização de produtos da agricultura familiar da região. No espaço também estão presentes símbolos e manifestações das riquezas culturais dos territórios de identidade Piemonte da Diamantina e Bacia do Jacuípe, onde atuam os grupos comunitários de mulheres e jovens participantes do projeto Pró-Semiárido. Para a presidente da Coomafs, Aline Silva, o momento é histórico para todas as cooperadas. “É resultado de muita luta, dedicação e superação. Ter a nossa loja e ver os nossos produtos expostos é muito gratificante, é a prova de que vale a pena investir na mulher, no homem e na juventude camponesa. Nós somos uma rede forte e ainda iremos muito longe”, asseverou. A perspectiva do grupo é que o Coreto seja um ponto de referência dos sabores e da cultura no semiárido, com encontros semanais em diferentes formatos, com apresentações artísticas, rodas de conversas, visitações guiadas, exposições e oficinas sobre temas variados.

Lançado o Barra Agro Show 2025

O Sindicato dos Produtores Rurais de Barra (SindBarra), município ribeirinho do Médio São Francisco, anunciou a feira Barra Agro Show que deverá movimentar a cidade histórica entre 16 e 18 de outubro de 2025. O lançamento aconteceu durante o 1º Seminário da Fruticultura Irrigada, realizado nos dias 18 e 19 de outubro no espaço da Barra Frutos. Com a presença de produtores, empresários, investidores e representantes de instituições ligadas ao agro nacional, o evento superou a expectativa de público e foi marcado por painéis, minicursos e visitas técnicas. Embora esteja em pleno Vale do São Francisco, de clima semiárido e com predominância do bioma de Caatinga, Barra vem se destacando para a agricultura irrigada nos últimos anos, com aproveitamento das águas do Velho Chico e do seu afluente, Rio Grande. Focada no agronegócio, a Barra Agro Show espera reunir mais de 60 expositores em uma superestrutura moderna e tecnológica de mais de 22 mil m² que vai contar com parque de diversões, setor da agricultura familiar, auditório para palestras, restaurante e praça de alimentação. “Temos certeza que esta será a porta de entrada do Brasil e do mundo para o universo de possibilidades que temos em Barra e em todo o Médio São Francisco”, disse o presidente do SindBarra, Marco Caviola.