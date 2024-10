Vereador de Campo Formoso é condenado a 20 anos de prisão

José Alberto de Carvalho Pereira, conhecido como Zé Lambão, foi condenado a 20 anos e seis meses de reclusão, em regime fechado - Foto: Divulgação

O ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Formoso, o vereador José Alberto de Carvalho Pereira, conhecido como Zé Lambão, foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, pelo homicídio de André Luiz de Oliveira Coelho. A sentença foi proferida nesta quinta-feira, 26, em julgamento no Tribunal do Júri, realizado em Salvador, que acatou denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia. O motivo da condenação foi homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O crime foi no último dia 7 de novembro de 2016, após o vereador e a vítima terem discutido sobre promessas de campanha não cumpridas, o que incluia o abastecimento de água potável no distrito de Poços.

De acordo com a acusação do MP-BA, sustentada pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Nascimento Amado, Zé Lambão e André Luiz se desentenderam em um bar na zona rural do município. O vereador então fez disparos contra a vítima com uma pistola Taurus PT.40, de uso restrito. Testemunhas disseram que a vítima cobrou promessas políticas feitas durante a campanha eleitoral, o que motivou a reação de Pereira.

O julgamento, que estava marcado para Campo Formoso, foi transferido para Salvador após um pedido de desaforamento acatado pela Justiça. A mudança de local ocorreu devido à influência política do réu na região, o que poderia comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença.

De acordo com o promotor, o crime repercutiu, o que deixou em evidência o poder político do acusado na cidade.

“A condenação do vereador é um marco importante, não apenas para a cidade de Campo Formoso, mas para a Bahia como um todo, reafirmando o compromisso do Sistema de Justiça em punir crimes graves, independentemente da posição social ou política do réu”, disse Marco Aurélio Nascimento Amado.