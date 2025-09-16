INVESTIGAÇÃO
Vereador é acusado de atropelar e matar idoso em Ipupiara
Testemunhas acusam Clayton Rodrigues Silva (PP), de não prestar socorro à vítima
Por Rodrigo Tardio
O vereador do município de Ipupiara, Centro Sul da Bahia, Clayton Rodrigues Silva (PP), é acusado de atropelar e matar um idoso em uma importante avenida da cidade.
O atropelo foi na noite do último sábado, 13, porém a vítima, o idoso conhecido como “Louro” foi socorrido para o Hospital do Oeste, em Barreiras, onde nesta terça feira, 16, não resistiu e morreu.
De acordo com familiares e testemunhas, o veículo responsável pelo atropelo, era conduzido pelo parlamentar, que teria deixado o local sem prestar socorro à vítima. É bom lembrar que omissão de socorro é crime previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A morte do idoso provocou forte comoção em Ipupiara, uma vez que Louro era muito querido na cidade.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda informações sobre os procedimentos competentes.
