INVESTIGAÇÃO

Vereador é acusado de atropelar e matar idoso em Ipupiara

Testemunhas acusam Clayton Rodrigues Silva (PP), de não prestar socorro à vítima

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/09/2025 - 16:34 h | Atualizada em 16/09/2025 - 16:56
Carro que estava idoso atingido por outro veículo
O vereador do município de Ipupiara, Centro Sul da Bahia, Clayton Rodrigues Silva (PP), é acusado de atropelar e matar um idoso em uma importante avenida da cidade.

O atropelo foi na noite do último sábado, 13, porém a vítima, o idoso conhecido como “Louro” foi socorrido para o Hospital do Oeste, em Barreiras, onde nesta terça feira, 16, não resistiu e morreu.

De acordo com familiares e testemunhas, o veículo responsável pelo atropelo, era conduzido pelo parlamentar, que teria deixado o local sem prestar socorro à vítima. É bom lembrar que omissão de socorro é crime previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A morte do idoso provocou forte comoção em Ipupiara, uma vez que Louro era muito querido na cidade.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda informações sobre os procedimentos competentes.

x