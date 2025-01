Vice-prefeito de Santo Estêvão anuncia obras de infraestrutura; veja

- Foto: Divulgação

O vice-prefeito de Santo Estêvão, Carlinhos do LM (PP), ao lado do secretário de obras do município, anunciou por meio das redes sociais, obras de infraestrutura que estão sendo feitas. Segundo o vice-prefeito, a Lagoa ganhará um Deck construído em parceria com a fábrica DASS.

Ainda segundo ele, houve ações de limpeza urbana que atrapalhavam a passagem da água em épocas chuvosas, bem como implementação de asfalto de importantes ruas da cidade. Carlinhos do LM acrescentou que o propósito é construir uma cidade melhor, mais estruturada para melhorar a vida dos munícipes.

Assista: