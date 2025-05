Vítima de acidente em ônibus do TFD de Jequié vive em vulnerabilidade

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, é um dos réus no processo - Foto: Divulgação

O pesadelo da família da Sra. Zeuzeni Machado da Silva, 60 anos, iniciou uma viagem, no último dia 2 de fevereiro de 2024, quando o ônibus da Empresa 'Maracas Viagens & Transportes LTDA', contratado pelo m unicípio de Jequié , o qual transportava passageiros do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), s ofreu um grave acidente no Km 587 da BR-324, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador. Zeuzeni sofreu traumatismo cranioencefálico moderado, fraturas no crânio, entre outras sequelas graves, incluindo lesões irreversíveis da visão .

No documento expedido pela Justiça, os réus apontados no processo são: o secretário de Saúde, Marlon Pereira dos Santos, Lillyyan Lago Dias, proprietário da Empresa Maracas Transporte e Antônio Carlos Oliveira de Almeida.

A família alegou não ter recebido qualquer indenização ou assistência dos réus, o que levou a vítima a conviver em situação de vulnerabilidade, necessitando de tratamento médico e cuidados especiais.

A família diz ainda que valores foram repassados ​​de forma irregular ao filho da vítima, a qual teri a sido abandonada por parte dos responsáveis ​​pelo acidente, uma vez que os danos causados ​​não foram reparados.

Zeuzeni necessita de tratamento específico e medicamentos, os quais, de acordo com a Justiça, estão sendo negligenciados pelos réus, acusados ​​de pagarem valores ao filho da vítima, Lucas, que esta sem poder trabalhar para cuidar da mãe.

A Justiça determinou aos réus, oferecer todo o tratamento necessário a recuperação da autora, com pagamento no valor de 2 salários mínimos , enquanto durar o reestabelecimento do estado de saúde da autora, bem como disponibilizar todo o tratamento necessário ao momento atual, medicamentos, fonoaudiólogo, neurologista, fisioterapeuta, protético, como transporte Às consultas médicas, entre outras ações que sejam úteis ao tratamento.

A família acusa ainda, que o prefeito de Jequié, Zenildo Brandão Santana , Zé Cocá (PP), Marlon Pereira dos Santos, Lillyyan Lago Dias, que são proprietários da empresa Maracas Transporte e Antonio Carlos Oliveira de Almeida, pararam de repassar o valor mensal ao filho da autora.

O advogado da família, Dr. Abdijalili Belchot, pede, na causa, o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para fins fiscais, pensão vitalícia e ainda que o Ministério Público do Estado da Bahia, apure as condutas do representante da empresa, Antonio Carlos Oliveira de Almeida, e o secretário de Saúde, Marlon Pereira dos Santos, com o pedido inclusive de afastamento imediato do cargo.

O contrato da Prefeitura de Jequié com a Maracás Transportes , o qual ultrapassou os R$ 4 milhões de reais, foi firmado em junho de 2022. À época, o Diário Oficial local apontava que a empresa seria responsável pelos "serviços de locação de veículos, com motorista e sem motorista, sem abastecimento de combustível, com seguro, de forma continuada, para atender às necessidades dos diversos setores da Prefeitura".