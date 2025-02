Zona rural de Feira de Santana sofre com escassez de transporte

Transporte público de Feira de Santana tem dificuldades em acessar áreas da zona rural do município - Foto: Divulgação

A carência em transporte publico na zona rural de Feira de Santana foi abordada pelo vereador Jurandy Carvalho (PSDB), na sessão de hoje (6) da Câmara Municipal. Ele propôs a volta de uma autorização especial, denominada ZR, por parte da Prefeitura, para que veículos possam efetuar o transporte de passageiros em localidades de difícil acesso.

A concessão, disse o vereador, contribuia muito com o transporte público municipal na área rural. A interrupção deste recurso prejudicou aquela população, que nos finais de semana e feriados, por exemplo, não consegue se deslocar para a cidade.

“Nestes dias não tem transporte convencional e o morador da zona rural não consegue ir para a zona urbana. É assim que somos tratados, sempre com descaso, deixados para depois?”, indagou Jurandy, que é morador do distrito Governador João Durval, antigo Ipuaçu. O vereador ressaltou que já fez “mais de dez reuniões” com o secretário de Mobilidade, Sérgio Carneiro, para tentar sanar o problema, mas sem resultado.

De acordo com Jurandy, até agora, “não se atentaram que mora gente na zona rural, uma região que precisa de atenção do poder público para implementação de políticas públicas”. As comunidades dos distritos e povoados, lembra, precisam de mais escolas, análise do solo para o plantio, máquinas trabalhando e boas estradas.

Jurandy garantiu que vai continuar lutando por melhorias para a região e que estas deficiências não serão solucionadas “com promessas e falácias” e sim com ações: “Somos fortes, sertanejos, cabras retados; as mãos calejadas precisam de respeito”, concluiu.

Os vereadores Gean Caverna (Podemos) e Luiz da Feira (PP) parabenizaram o discurso do colega e ratificaram a necessidade do empenho e atenção do poder público na região. “A maioria dos distritos sofre com a falta de um transporte de qualidade. Acredito que o prefeito e secretários terão olhares atenciosos para isso”, disse Gean.

Luiz lembrou que a Secretaria de Agricultura chegou a contar com R$ 46 milhões, no Orçamento aprovado pela Câmara, verba que deveria ter sido utilizada para beneficiar a zona rural, mas o dinheiro foi transferido para outras pastas. “A situaçao é crítica e precisa de atenção do poder público”, apelou.