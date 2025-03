"Angra está em seu melhor momento", garante Rafael Bittencourt

Angra faz show de turnê comemorativa em Salvador - Foto: Divulgação

Neste domingo, 23, Salvador será palco de um evento que promete emocionar os fãs do rock. O Angra, uma das maiores bandas de metal do Brasil, se apresenta na Pupileira, trazendo para a cidade a turnê comemorativa dos 20 anos de Temple of Shadows, um dos álbuns mais emblemáticos de sua carreira.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o guitarrista e fundador do grupo, Rafael Bittencourt, fala sobre o que representa essa turnê, as emoções de revisitar o disco após duas décadas e o que o público pode esperar da performance do Angra neste show.

Revisitar Temple of Shadows após tanto tempo tem sido uma experiência intensa para Bittencourt. "Tem sido um grande desafio, realmente revisitar emocionalmente foi uma surpresa pra mim", admite o músico, ao refletir sobre o processo de voltar às músicas do álbum.

Ele explica que a dificuldade técnica de interpretar as faixas vem acompanhada de uma imersão emocional profunda. "A música é uma jornada para o autoconhecimento", afirma, destacando que cada show tem sido também uma oportunidade de se reconectar com as lembranças e as emoções que esse trabalho gerou na sua vida e na história da banda.

O músico destaca que, além de executar as músicas com precisão técnica, o grupo tem se dedicado a estabelecer uma conexão emocional com a plateia. "A dedicação é total para não só entregar as músicas tecnicamente, mas também para tocar as emoções do público", explica.

Para Bittencourt, a grande magia do show está em como a banda se conecta com os fãs, que mantêm uma relação profunda com Temple of Shadows. "A gente procura se conectar com a profundidade com que os fãs se relacionam com o álbum, e isso é o que torna cada show especial", completa.

Com uma turnê que passou por diversas cidades brasileiras e até pelo exterior, a possibilidade de participações especiais nos shows é sempre algo que atrai a atenção dos fãs. Embora a logística apertada da turnê dificulte a organização de tais surpresas, Bittencourt não descarta a chance de convidados especiais subirem ao palco. "Já tivemos convidados em shows fora do Brasil, como na Colômbia, e a possibilidade sempre existe. Quando conseguimos encaixar, é algo que traz um brilho a mais para o show", diz.

Álbum marcante comemora duas décadas

A atemporalidade de Temple of Shadows é outro tema que surge na conversa. Para Bittencourt, a sofisticação técnica do álbum é inegável, mas o que realmente faz o disco se destacar é a sua essência.

A essência das ideias é simples, a sofisticação está em como entrelaçamos essas ideias e em como tocamos os detalhes Rafael Bitterncourt, sobre importância do álbum

Além disso, o álbum aborda temas profundos, como religião e espiritualidade, que continuam a ressoar com os fãs ao longo dos anos. "As músicas são complexas, e o tempo permite que os fãs continuem descobrindo novos detalhes a cada escuta", afirma, apontando que a relação dos fãs com Temple of Shadows continua a se renovar, à medida que o significado das faixas ganha novas interpretações.

Após a turnê de celebração dos 20 anos, o Angra entra em um período de pausa. "Vamos terminar essa turnê, com shows importantes pela frente, como o Japão e São Paulo, e depois vamos dar uma parada", revela Bittencourt. Ele explica que não há grandes planos para o futuro imediato da banda. "O hiato dos planos é justamente uma pausa para refletirmos sobre o que vem a seguir", comenta.

Serviço:

Angra - turnê Temple of Shadows

Data: 23/03/2025.

Local: Pupileira - Salvador / BA.

Ingressos: Entre R$ 90 e R$ 120

Abertura dos portões: 19h00.

Início das apresentações:

19h40 - Banda de Abertura

21h00 - Angra no Palco.