Após polêmicas com religião, Claudia Leitte toma atitude com Carnaval 2026

A cantora puxa o bloco todos os anos - Foto: Reprodução | Instagram

O Carnaval mal acabou e Claudia Leitte já confirmou presença na festa em 2026. A cantora abriu, nesta quinta-feira, 5, as vendas para o tradicional Bloco Largadinho, um dos mais disputados da folia.

O trio elétrico da cantora sairá no domingo, 15 de fevereiro, tradicionalmente no circuito Barra-Ondina. Os abadás já estão disponíveis no site da Ciel Folia e podem ser adquiridos pelo valor de R$ 620.

A venda acontece exclusivamente pela plataforma da produtora e o atendimento também pode ser feito pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp, através do número: (71) 99963-4747.

Apenas um dia de folia

Apesar da celebração, alguns fãs da artista ficaram preocupados, pois só foi anunciado um dia de desfile do bloco. Diferente dos anos anteriores, em que a cantora também desfilava na terça-feira de Carnaval.

Nos comentários da produtora, diversos internautas questionaram a mudança repentina. “Desde 2013 a nossa terça é tradição. Encerrar o Carnaval no Largadinho é lei”, disse um.

“A terça-feira era o dia mais tradicional do Carnaval da Claudia Leitte. Me recuso a acreditar que ela simplesmente não vai fazer o mata-fã com as românticas pra encerrar nosso carnaval. Carnaval pra mim sempre foi assim”, afirmou outra.

Polêmica envolvendo Claudia Leitte

Em dezembro de 2024, uma grande polêmica tomou conta das redes sociais quando Claudia fez uma substituição polêmica na música “Caranguejo”. A artista cantou “eu louvo meu rei Yeshua” ao invés de “saudando a rainha Iemanjá”.

Yeshua é o nome de Jesus Cristo em hebraico, e o termo é muito usado por cristãos evangélicos. Iemanjá é uma divindade de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé.

Na abertura do Carnaval de 2025, inclusive, Claudia chegou a ser vaiada ao aparecer ao lado de Carlinhos Brown.