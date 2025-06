Babado Novo lança clipe de novo single de forró; confira

Mari Antunes, vocalista da banda Babado Novo - Foto: Divulgação

A banda Babado Novo lançou nesta sexta-feira, 6, o clipe do single ‘Indecisão’, que traz a batida tradicional do forró. Focada para o período junino, a canção promete agitar os fãs da banda durante sua turnê de São João.

Vocalista da banda, a cantora Mari Antunes passará por 14 cidades do interior da Bahia com o ‘Arrasta Pé do Babado’, que mistura hits do grupo com algumas canções tradicionais de forró.

Animada com o lançamento, a cantora celebrou o processo de gravação. “O clipe ficou muito lindo e eu espero que a galera curta muito. Fizemos tudo com muito carinho, para todo mundo dançar coladinho e aquecer esse São João”, comentou.

Assista o clipe: