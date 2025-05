Marjore Moraes - Foto: Vinicius Viana/ Ag. A Tarde

Com o São João 2025 batendo à porta, Marjore Moraes chega como a nova voz da banda de forró Língua Doce. Prometendo aquecer os corações no friozinho dos festejos juninos, a baiana revelou ao Portal MASSA! que está animada com a nova fase da carreira e compartilhou detalhes do que está preparando o público.

“Está bom o negócio. Estamos preparando um show incrível, com muitas novidades. As pessoas podem apertar os cintos, pois vai ser bom demais”, afirmou Marjore Moraes, fazendo um suspense sobre a estreia no São João.

Banda Língua Doce: Marjore Moraes é a nova aposta do forró na Bahia | Foto: Vinicius Viana/ Ag. A Tarde

Com música de trabalho na área, a artista revelou detalhes da canção que mistura romantismo na composição que fala sobre um amor não correspondido. “‘Eu Sem Você’ fala de vaquejada, de desilusão amorosa, da mulher sentindo falta do homem para ele voltar pra casa. Ao mesmo tempo que fala de amor, dá pra dançar agarradinho e se divertir”, contou, citando Feijão na direção musical da banda.

Do Rio Grande do Norte à Bahia

Marjore Moraes relembrou que a sua paixão pela música é caso antiga e vem de casa. “Canto desde nova. A minha família por parte de mãe é da música. Minha mãe descobriu que eu gostava de cantar, comprou o gradiente vermelho (aparelho de som) e quando fui crescendo ela disse: ‘você tem que fazer aula de canto’”, relembrou.

Ao se tornar cantora profissional, ela passou por vários estilos e cidades antes de chegar ao forró. “Depois dos 20 anos, viajei para o Rio Grande do Norte, fiquei lá com banda de forró também. Voltei para Salvador, onde fiz parte de banda de pagode, de axé, e agora estou aqui na Língua Doce”.

Descoberta por um baiano

Marjore Moraes foi descoberta pelo empresário baiano Brito Jr., dono da Brito Jr Produções, durante uma show. Ele contou detalhes do encontro e explicou o porque convidou Majore Moraes para assumir o vocal da banda de forró, que vai estar no São João da Bahia.

“Vi em Majore muito dinâmica e carisma. Ela estava no palco, interagindo com a galera e aquilo me entusiasmou. Eu disse: ‘essa é a cantora que quero para o meu projeto’”, declarou, animado com o produto que está chegando no mercado.