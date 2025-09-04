Beyoncé faz 44: relembre o dia em que seu melhor amigo virou inimigo

Beyoncé - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das maiores artistas da atualidade e uma das principais vozes da indústria musical, Beyoncé completa 44 anos nesta quinta-feira, 4. Com recordes históricos, incluindo mais de 30 Grammys, a cantora é referência de potência e resistência da cultura negra ao redor do mundo. A sua trajetória é marcada também por um acontecimento de 2013 e que repercute até hoje.

Isso porque foi naquele ano que um dos seus melhores amigos se tornou, por alguns minutos, um inimigo. O amigo em questão é o ventilador. Quem conhece e acompanha a Queen B sabe que ela não dispensa esses fiéis companheiros nos shows que ela faz.

Beyoncé usa ventiladores em suas apresentações como um recurso para criar um efeito dramático de “cabelo ao vento”. Porém, isso acabou saindo do controle uma vez.

O que aconteceu?

Na noite do dia 22 de julho de 2013, durante um show em Montreal, no Canadá, o cabelo da diva pop ficou preso em um ventilador que estava logo atrás dela. Na ocasião, a cantora jogou a cabeça para trás e, quando foi voltar, percebeu que uma mecha ficou presa.

Porém, o que mais chamou atenção é que ela continuou cantando a música ‘Halo’. Diversos membros da equipe da cantora correram para ajudá-la. Por fim, um assistente surgiu com tesouras e cortou os fios presos.

Veja o momento:

Depois do incidente, a diva pop fez piada com o ocorrido e publicou um “poema” no Instagram que altera a letra de ‘Halo’, narrando a briga com o ventilador.